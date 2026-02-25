La vida y música de Erika Ender llegarán al teatro en un musical sin precedentes

La historia personal y artística de una de las figuras más influyentes de la música latina será llevada al escenario en una ambiciosa producción teatral. «Erika Ender: El Musical», una creación original de Benjamín Cohen, propone un recorrido escénico inspirado en la vida y el legado musical de la reconocida cantautora panameña, responsable de múltiples éxitos internacionales.

El espectáculo, escrito y dirigido por Cohen, retrata las distintas etapas que marcaron el camino de Erika Ender, desde sus primeros sueños hasta consolidarse como una creadora que rompió fronteras en una industria altamente competitiva. La propuesta combina dramaturgia, música y una cuidada puesta en escena que celebra el talento, la resiliencia y la huella cultural de la artista.

La dirección musical también está a cargo de Benjamín Cohen, quien ha desarrollado la producción orquestal junto a Randy Cuevas y Edmund Archibold. Por su parte, Erika Ender participa activamente en el proyecto como Productora Ejecutiva y Artística, aportando una visión íntima que asegura fidelidad emocional, narrativa y musical a su historia.

Un equipo creativo de alto nivel

La producción general está liderada por Irma Ortiz Suescum y Benjamín Cohen, bajo la producción ejecutiva de Magic Dreams Productions. La dirección vocal recae en el maestro José “Pepe” Casis, mientras que la coreografía estará a cargo de Melina Samaniego y Ricardo Moreno, con la participación especial de la coreógrafa invitada Moyra Brunette.

El musical ofrecerá un recorrido por algunas de las canciones más emblemáticas de Erika Ender, como “Ábreme la Puerta”, “Cheque al Portador”, “Luna Nueva”, “Cueste lo que Cueste”, “Ten Cuidao”, “Masoquista” y “Panamá Mía”. Además, incluirá composiciones creadas por la artista para otros intérpretes, resaltando el alcance internacional de su repertorio.

Elenco y proyección internacional

Para los roles principales se contemplan destacados nombres del teatro panameño, entre ellos Carmen Muñoz, Marisabel Serna, Julio Barsallo, Maisa Pérez Condassin, Any Tovar, Michelle Alpízar, Jesús Jaen Montenegro, Julieta Tomacelli, José Berastegui, Sabrina Palma y Aníbal Rey, con la participación especial de Jorge Losa. La puesta en escena también contará con jóvenes talentos de la Generación TalenPro y academias de danzas folklóricas del país.

Como parte de su proyección internacional, el musical tendrá una noche especial que reunirá a artistas, personalidades y medios de reconocimiento mundial, consolidando a Panamá como un punto de encuentro cultural de alto nivel.

Fechas y boletos

El estreno oficial de “Erika Ender: El Musical” está programado en el emblemático Teatro Nacional de Panamá, con funciones abiertas al público del 16 al 29 de noviembre de 2026. Los boletos estarán disponibles a través de Panatickets.