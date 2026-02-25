Connect with us

ENTRETENIMIENTO

La vida y música de Erika Ender llegarán al teatro en un musical sin precedentes

ENTRETENIMIENTO

Nueva miniserie revive Orgullo y Prejuicio

ENTRETENIMIENTO

Omar Alfanno contó sus vivencias con Willie Colón

ENTRETENIMIENTO

Avanza el caso contra Nick Reiner: rechaza cargos por el asesinato de Rob Reiner y su esposa

ENTRETENIMIENTO

Figuras panameñas reaccionan a la muerte del legendario trombonista e ícono de la salsa Willie Colón

ENTRETENIMIENTO

La vida y música de Erika Ender llegarán al teatro en un musical sin precedentes

Published

2 horas atrás

on

La historia personal y artística de una de las figuras más influyentes de la música latina será llevada al escenario en una ambiciosa producción teatral. «Erika Ender: El Musical», una creación original de Benjamín Cohen, propone un recorrido escénico inspirado en la vida y el legado musical de la reconocida cantautora panameña, responsable de múltiples éxitos internacionales.

El espectáculo, escrito y dirigido por Cohen, retrata las distintas etapas que marcaron el camino de Erika Ender, desde sus primeros sueños hasta consolidarse como una creadora que rompió fronteras en una industria altamente competitiva. La propuesta combina dramaturgia, música y una cuidada puesta en escena que celebra el talento, la resiliencia y la huella cultural de la artista.

La dirección musical también está a cargo de Benjamín Cohen, quien ha desarrollado la producción orquestal junto a Randy Cuevas y Edmund Archibold. Por su parte, Erika Ender participa activamente en el proyecto como Productora Ejecutiva y Artística, aportando una visión íntima que asegura fidelidad emocional, narrativa y musical a su historia.

Un equipo creativo de alto nivel

La producción general está liderada por Irma Ortiz Suescum y Benjamín Cohen, bajo la producción ejecutiva de Magic Dreams Productions. La dirección vocal recae en el maestro José “Pepe” Casis, mientras que la coreografía estará a cargo de Melina Samaniego y Ricardo Moreno, con la participación especial de la coreógrafa invitada Moyra Brunette.

El musical ofrecerá un recorrido por algunas de las canciones más emblemáticas de Erika Ender, como “Ábreme la Puerta”, “Cheque al Portador”, “Luna Nueva”, “Cueste lo que Cueste”, “Ten Cuidao”, “Masoquista” y “Panamá Mía”. Además, incluirá composiciones creadas por la artista para otros intérpretes, resaltando el alcance internacional de su repertorio.

Erika Ender junto a Benjamín Cohen

Elenco y proyección internacional

Para los roles principales se contemplan destacados nombres del teatro panameño, entre ellos Carmen Muñoz, Marisabel Serna, Julio Barsallo, Maisa Pérez Condassin, Any Tovar, Michelle Alpízar, Jesús Jaen Montenegro, Julieta Tomacelli, José Berastegui, Sabrina Palma y Aníbal Rey, con la participación especial de Jorge Losa. La puesta en escena también contará con jóvenes talentos de la Generación TalenPro y academias de danzas folklóricas del país.

Como parte de su proyección internacional, el musical tendrá una noche especial que reunirá a artistas, personalidades y medios de reconocimiento mundial, consolidando a Panamá como un punto de encuentro cultural de alto nivel.

Fechas y boletos

El estreno oficial de “Erika Ender: El Musical” está programado en el emblemático Teatro Nacional de Panamá, con funciones abiertas al público del 16 al 29 de noviembre de 2026. Los boletos estarán disponibles a través de Panatickets.

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Entradas recientes

Lo Último

POLÍTICA16 mins atrás

Carlos Carrillo cuestionó a la jueza por los testigos protegidos en el caso Odebrecht

Abogado Carlos Carrillo, defensa del expresidente Martinelli, cuestionó a la jueza por los testigos protegido en el caso Odebrecht. Comentarios
NOTICIAS NACIONALES1 hora atrás

Inauguran el Café Presidente, para dar una segunda oportunidad a privados de libertad

El Ministerio de Gobierno (Mingob) realizó la inauguración del Café Presidente, un espacio innovador que será atendido en su totalidad...
ENTRETENIMIENTO2 horas atrás

La vida y música de Erika Ender llegarán al teatro en un musical sin precedentes

La historia personal y artística de una de las figuras más influyentes de la música latina será llevada al escenario...
POLÍTICA2 horas atrás

Ministra de Gobierno presentará proyecto de ley para adicionar un artículo al Código Penal

El Consejo de Gabinete autorizó  a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, a presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto...
NOTICIAS NACIONALES2 horas atrás

Prorrogan contrato entre el Estado y la Fundación Ciudad del Saber

En su sesión de este martes, 24 de febrero, el Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N 10-26, que emite...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!