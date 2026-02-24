Connect with us

Nueva miniserie revive Orgullo y Prejuicio

7 horas atrás

Una de las historias más influyentes de la literatura romántica vuelve a la pantalla en formato miniserie con una mirada renovada. Orgullo y Prejuicio regresa a través de una adaptación escrita por Dolly Alderton, pensada para conectar con nuevas audiencias sin perder la esencia del clásico.

El primer adelanto, de apenas 50 segundos, ofrece una escena cargada de simbolismo: Elizabeth Bennet observa el horizonte desde lo alto de un tejado, vestida según la época georgiana, transmitiendo una mezcla de introspección, firmeza y sensibilidad. El personaje es interpretado por Emma Corrin, mientras que Jack Lowden da vida al reservado y enigmático señor Darcy.

La producción también apuesta por un elenco sólido para dar forma a la familia Bennet. Olivia Colman y Rufus Sewell encarnan a los padres, acompañados por un grupo de jóvenes actrices que interpretan a las hermanas Bennet, aportando frescura y diversidad de matices a la historia.

Alderton ha señalado que volver a este relato ha sido una experiencia especial, destacando su valor como punto de partida de la comedia romántica moderna. La autora asegura que su objetivo fue encontrar nuevas formas de contar una historia profundamente conocida, manteniendo intacto su encanto.

Publicada hace más de 200 años por Jane Austen, Orgullo y Prejuicio continúa siendo una de las novelas más leídas y adaptadas de todos los tiempos, gracias a su crítica social, personajes memorables y una historia de amor que sigue vigente generación tras generación.

