Joven española Noelia Castillo recibe la eutanasia tras una larga batalla legal

La joven Noelia Castillo ha fallecido este jueves a los 25 años tras recibir finalmente la eutanasia en Sant Pere de Ribes (Barcelona), después de un largo periplo judicial de más de un año y medio.

La entidad Abogados Cristianos, que ha representado al padre de Noelia Castillo en sus recursos ante la justicia, ha informado en un comunicado de que ya se ha llevado a cabo la eutanasia en el Hospital Residencia Sant Camil de Sant Pere de Ribes (Barcelona), donde estaba ingresada la joven.

A la joven, afectada por una paraplejia, se le concedió la eutanasia en julio de 2024.

Su caso fue validado por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, el comité independiente que analiza y aprueba cada solicitud de muerte asistida siguiendo todos los preceptos que establece la ley de eutanasia. (EFE)