Meta refuerza su medidas de seguridad e insta a TikTok y YouTube a hacer lo mismo

Meta anunció un acuerdo histórico con 52 fiscales generales de Estados Unidos para implementar estándares de seguridad obligatorios que protejan el bienestar digital de los menores en la redes sociales como Facebook e Instagram.

Este compromiso introduce restricciones automáticas como límites de tiempo diarios, el bloqueo de acceso nocturno mediante el «Modo Noche» y el silencio de notificaciones durante la jornada escolar para fomentar la concentración de los estudiantes.

Además de establecer una fundación de investigación independiente para estudiar el impacto de las redes sociales, la empresa insta a sus competidores, TikTok y YouTube, a adoptar estas mismas protecciones para garantizar una protección uniforme en todo el ecosistema digital.

El acuerdo conlleva un desembolso de 18 mil millones de dólares y refuerza las herramientas de supervisión parental, asegurando que las medidas más estrictas permanezcan vigentes durante al menos una década.

¿Cuáles son las medidas?

Con la aprobación de este acuerdo por parte del juez, en los estados y territorios estadounidenses participantes, estas protecciones y controles se aplicarán automáticamente a los menores de 18 años en Instagram y Facebook.

Límite de tiempo: Un límite de tiempo diario predeterminado de dos horas que los adolescentes solo pueden desactivar con el permiso de sus padres. Este límite es acumulativo en Facebook e Instagram, y el tiempo que se pasa navegando en ambas aplicaciones se contabiliza para el total, incluso si detectamos que alguien tiene varias cuentas.

Modo nocturno: Bloqueo predeterminado de nuestras aplicaciones entre la medianoche y las 6 a. m. Esto significa que los adolescentes no podrán publicar ni ver su Feed, Stories, Explorar ni Reels, por ejemplo.

Modo escolar: Las notificaciones estarán silenciadas de forma predeterminada entre las 8 a. m. y las 3 p. m. Durante esas horas, los adolescentes ya no recibirán notificaciones push, excepto mensajes directos y alertas sobre la seguridad de su cuenta.

Avisos periódicos: Los adolescentes recibirán avisos cada 15 minutos de uso continuo de la pantalla en Facebook o Instagram. También recibirán avisos cuando su uso diario total alcance los 60 y 90 minutos. Estos avisos están diseñados para fomentar un uso intencional.

Control del feed algorítmico: Los adolescentes podrán elegir un feed no algorítmico (uno que no esté personalizado por nuestros sistemas de recomendación) como predeterminado. Les recordaremos esta opción periódicamente, y los padres pueden ajustar la experiencia predeterminada de sus hijos para que requiera esta configuración.

Control de reproducción automática: Los adolescentes podrán desactivar la reproducción automática, de modo que el contenido ya no se reproduzca automáticamente. En su lugar, deberán realizar una acción deliberada, como tocar o deslizar, para ver más. Los padres pueden ajustar la experiencia predeterminada de sus hijos para que requiera esta configuración. Me gusta ocultos: Los adolescentes no verán la cantidad de me gusta ni las reacciones en las publicaciones, ni las suyas ni las de otros, de forma predeterminada.

Desactivación de filtros de cirugía estética y maquillaje extremo: Además de nuestra política actual que impide a los adolescentes usar filtros de cirugía estética, ahora también impediremos que usen filtros de maquillaje extremo.