Vicecanciller Carlos Hoyos detalla el alcance y la estrategia de la nueva marca país

Después del lanzamiento oficial de la nueva marca país; “Panamá, anfitrión del mundo”, el gobierno nacional busca redefinir la proyección internacional del istmo, dejando atrás el concepto histórico de ser únicamente el «puente del mundo».

En entrevista con Nex Noticias, el vicecanciller de la República, Carlos Hoyos, destacó que esta iniciativa es el resultado de un amplio proceso de consulta y colaboración diseñado para capturar la autopercepción de los panameños y la mirada que el exterior tiene sobre la nación.

La primera marca país real

A diferencia de esfuerzos previos, Hoyos enfatizó que esta iniciativa constituye la primera marca país real de Panamá, marcando distancia con campañas estrictamente turísticas del pasado, como la recordada «My Name is Panama». Según el funcionario, aquellas campañas previas no lograron trascender internacionalmente debido a limitaciones presupuestarias o a la falta de una atención sostenida en el tiempo.

Esta nueva propuesta se sustenta sobre cinco pilares estratégicos fundamentales:

Atracción de inversiones. Exportaciones. Cultura. Turismo. Sostenibilidad.

El pilar de la hospitalidad y el calor humano cuenta con el respaldo de las estadísticas: las encuestas revelan que nueve de cada diez visitantes aseguran que regresarían a Panamá o que recomendarían el destino a familiares y amigos cercanos. Este dato, según el vicecanciller, contrasta con la habitual autocrítica de los propios panameños sobre la calidad del servicio local.