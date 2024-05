Mets cortan a Jorge López un día después de su arrebato

El boricua Jorge López fue cortado por los Mets de Nueva York el jueves, un día después de que el relevista arrojara su guante a las tribunas luego de ser expulsado en Citi Field.

Nueva York volvió a llamar al lanzador zurdo Danny Young de la sucursal de Triple-A Syracuse previo al partido inaugural de la serie contra Arizona, campeón de la Liga Nacional. Los Mets cuentan con siete días para intercambiar o dejar en libertad a López, o asignarlo directo a las menores si no hay equipo que lo reclame.

El mánager de los Mets, Carlos Mendoza, calificó la reacción de López “no aceptable” y dijo que la situación sería manejada internamente. López no expresó remordimiento.

“No me arrepiento. Creo que me he visto como el peor compañero de equipo probablemente en toda la MLB”, dijo López, usando una blasfemia.

López permitió un cuadrangular de dos carreras a Shohei Ohtani al final de la derrota por 10-3 contra los Dodgers de Los Ángeles. Momentos después, el diestro fue expulsado por gritarle al umpire de tercera, Ramón De Jesus, relacionado con un fallo de apelación sobre un swing controlado de Freddie Freeman.