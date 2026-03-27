Ministerio de Seguridad Pública lanza plan de seguridad por Semana Santa

El Ministerio de Seguridad Pública presentó el plan de seguridad en los distintos puntos del país donde se conmemora la Semana Santa, en recuerdo de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

El ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego, detalló en conferencia de prensa, que este operativo contará con el despliegue de 26,596 unidades de personal, distribuidas estratégicamente en 456 puntos de cobertura en el país. Este esfuerzo es respaldado por 1,474 vehículos y motocicletas, así como por 42 lanchas para la vigilancia marítima y 18 aeronaves que reforzarán las labores de patrullaje y respuesta aérea.

La seguridad, agregó el ministro Abrego, es una tarea compartida. “Actuaremos con determinación, dentro del marco de la ley y con absoluto respeto a los derechos humanos. Queremos días de recogimiento, convivencia familiar y seguridad. A la ciudadanía le pedimos prudencia, respeto y colaboración, para que cada familia regrese bien a casa”.

La Fuerza Pública permanecerá en calles, templos, terminales de transporte y puntos estratégicos. No se trata únicamente de vigilancia, sino de un esfuerzo articulado que asegura respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

“Reforzaremos los operativos de tránsito y las pruebas de alcoholemia. Hacemos un llamado firme y responsable: si va a conducir, no consuma alcohol. La prevención salva vidas”, agregó el Ministro.

La Policía Nacional instalará 150 puntos de control y vigilancia distribuidos en 18 zonas policiales, con 997 vehículos entre autos y motocicletas. El Servicio Nacional Aeronaval supervisará nueve puntos de control y custodiará 63 playas, 11 aeropuertos, 15 islas y 34 puertos, con 148 medios aeronavales entre helicópteros, lanchas, aviones y vehículos.

El Servicio Nacional de Fronteras, mediante sus cuatro brigadas, reforzará 86 áreas de cobertura que incluyen centros religiosos, rutas de procesiones, sitios turísticos, balnearios, playas y ríos, con 231 vehículos y medios navales. Por su parte, el Servicio Nacional de Migración atenderá 49 puestos de control migratorio y dispondrá de 47 vehículos.

Las acciones policiales se apoyan en una estructura de mando y control definida, que garantiza coordinación efectiva y decisiones rápidas. La estrategia contempla patrullajes constantes, puestos de control, asistencia de emergencia a través del SUME y un sistema de comunicación interinstitucional que permite actuar con precisión.