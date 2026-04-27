Panamá se prepara para el Global Big Day 2026

El Global Big Day es una iniciativa global de ciencia comunitaria que se celebra anualmente para fomentar la observación y el estudio de las aves.

Este año el evento se realizará el sábado 9 de mayo y durante 24 horas, cientos de miles de observadores de aves de todo el mundo registrarán colectivamente en la aplicación móvil ‘eBird’ la mayor cantidad de especies de aves que observen o escuchen en sus países.

Panamá será uno de los países participantes, con más de 700 especies registradas, que lo convierte en uno de los países con mayor variedad en el mundo.