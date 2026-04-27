Arresto por filtración ilegal de una película no estrenada de Avatar

Un hombre de 26 años fue arrestado en Singapur por estar relacionado con la difusión ilegal de La leyenda de Aang: El último maestro del aire, una película que aún no ha sido lanzada y que está basada en el universo de Avatar: The Last Airbender.

Según las autoridades, el detenido habría ingresado sin permiso a un servidor digital, desde el cual obtuvo una copia de la película para posteriormente distribuirla en la red. Durante la operación, la policía confiscó varios dispositivos electrónicos que tenían el contenido.

La ley en Singapur impone castigos severos para este tipo de infracciones, incluyendo prisión y altas multas de

50.000 dólares por el acceso inapropiado a sistemas informáticos.

Fuentes cercanas al caso han mencionado que la filtración no se originó en los estudios involucrados en el proyecto. La productora Flying Bark Productions incluso negó cualquier relación con la distribución no autorizada.

La película vuelve a contar la historia de Aang en un periodo más maduro, investigando una nueva amenaza que pone en peligro el equilibrio del mundo, mientras el protagonista inicia una misión junto a sus amigos.