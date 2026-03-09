Ministro Orillac recibe a representantes del grupo de inversión EQT

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, recibió en su despacho a los representantes de EQT, un grupo de inversión global con sede en Estocolmo que maneja activos por más de 210 mil millones de euros. Durante el encuentro, los ejecutivos manifestaron su interés en ampliar operaciones en Panamá a través de su filial, Seven Seas Water Group, y la empresa local Aguas de Panamá, S.A. (APSA).

EQT es el mismo grupo que, en alianza con la firma de inversiones BlackRock, anunció recientemente la adquisición de las operaciones globales de AES por una suma superior a los $33 mil millones.

Vikram Dhawan, director de EQT, expresó al ministro Orillac su interés de expandir operaciones en Panamá, enfocándose principalmente en el sector de producción y suministro de agua potable, esto aportando el potencial y respaldo financiero del grupo.

Dhawan hizo referencia a la histórica compra de AES donde EQT está participando con BlackRock.

Por su parte, el ministro Orillac subrayó que el gobierno del presidente José Raúl Mulino mantiene el compromiso de dotar de agua potable a la mayor cantidad de panameños. En ese sentido, destacó la ejecución de un plan estratégico que contempla la construcción de nuevas plantas potabilizadoras y la optimización de las existentes, entre otras obras.

Por parte de este grupo de empresas también participaron Herry Charrabe, CEO de Seven Seas Water Group, y Oliver Wiese, director Comercial de esta división de EQT. También participó el gerente de Aguas de Panamá, Jorge Castillo.

Los ejecutivos de EQT también sostuvieron un encuentro con el canciller, Javier Martínez-Acha, quien los instó a abrir su sede regional en Panamá aprovechando el programa de incentivos que ofrece el país. Actualmente, unas 90 multinacionales se han establecido en Panamá debido a este beneficio.