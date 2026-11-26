Para brindar tranquilidad a los damnificados, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) mantiene intervenidas 214 casas en la provincia de Coclé que habían sufrido daños por el sismo del pasado 9 de octubre, de las cuales 87 ya reportan construcción en sitio.

El reporte destaca un desglose de 127 residencias donde se adelantan procesos de demolición y remoción de escombros para iniciar la nueva edificación. Hay 74 casas asignadas a la empresa para demolición y remoción de escombros y 53 ya fueron demolidas para comenzar la de construcción. Las tareas de recuperación habitacional incluyen los distritos de Penonomé, Natá, La Pintada, Aguadulce y Olá.

En el renglón de reconstrucciones, en el distrito de Penonomé, en el corregimiento de Chigüirí Arriba, se beneficiará a Olmeliz Martínez y a Dominga Martínez en la comunidad de Loma Grande Abajo. Asimismo, en la comunidad de Loma Grande se atenderá a Eneida Morán, cuya familia duerme en una cocina improvisada, mientras que en el sector de Pozo Azul se construirá la vivienda de Daniela Morán en otro terreno.

En el corregimiento de Toabré, en la comunidad rural de Sagrejá, se apoyará a Abran Guerrel y Víctor Lorenzo, a este último le colapsó su vivienda de quincha.

En el corregimiento de Coclé, en la comunidad de Las Guabas, se ejecutan construcciones, de las cuales una será para José Salinas, cuya casa se le habían desplomado las paredes. En el corregimiento de Pajonal, en la comunidad de Rincón de Las Palmas, se reconstruirá a Damián Márquez, quien había perdido su hogar de quincha, mientras que en la comunidad de Churuquita Grande se tiene a Javier Torres y casos con residencias que colapsaron más vulnerables como la de Lorenza Martínez (casa de madera), Melisa Montoya (barro) y Beatriz Martínez (madera).

En el corregimiento de Penonomé, comunidad de Chigoré, se tramita la formalización de la entrega de tres viviendas terminadas en la Barriada El Carmen que están en el mismo terreno y que pertenecen a una familia extendida con sus respectivos cuadros sociales: Manuel Moreno, de 65 años y sus hijos Juan Javier Moreno (29) y Anyi Moreno Gómez (28). Manuel presenta discapacidad y utiliza silla de ruedas, por lo que su casa conlleva adecuaciones especiales para su movilidad.

En los distritos de Olá y Natá avanzan las reconstrucciones, en este último, específicamente, en el corregimiento de El Caño, las labores beneficiarán a Deysi Moreno, Adelaida Lara, Sergio Gordón, Dixy Alvarado (Churubé), María Castillo, de 94 años en Santa Lucía, y Elena Valderrama, de 34 años, en el sector de El Caño, quien tiene a su madre de 81 años con discapacidad y movilidad reducida.