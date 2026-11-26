La exposición a sustancias químicas que alteran el sistema endocrino (EDC, por sus siglas en inglés) puede comenzar antes del nacimiento y provocar una gama más amplia de efectos en la salud humana y el medio ambiente de lo que se creía, según un nuevo informe publicado hoy por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Estas sustancias químicas, que pueden interferir con las hormonas del organismo, se han detectado en la sangre, la leche materna y la sangre del cordón umbilical. La exposición temprana, que en ocasiones comienza antes del nacimiento, puede provocar alteraciones hormonales con efectos duraderos en el desarrollo cerebral, el crecimiento y la salud reproductiva.

“Lo que hace especialmente preocupantes a las EDC es que pueden alterar las hormonas que regulan muchas funciones esenciales tanto en los seres humanos como en la fauna silvestre, desde el desarrollo y la reproducción hasta el metabolismo y el comportamiento. Estos efectos pueden ser duraderos y, en algunos casos, irreversibles”, afirmó Sheila Aggarwal-Khan, Directora de la División de Industria y Economía del PNUMA.

“Muchas exposiciones a estas sustancias químicas se producen a través de productos de uso cotidiano. Las empresas que diseñan y fabrican estos productos tienen más poder que casi cualquier otro actor para elegir o cambiar las sustancias químicas que incorporan”, añadió. “Las empresas que realicen pruebas desde las primeras etapas, den a conocer la composición de sus productos y sustituyan correctamente las sustancias peligrosas estarán un paso adelante de las regulaciones, en lugar de tener que ponerse al día cuando estas entren en vigor, y además reducirán sus posibles responsabilidades futuras”.

El informe The State of the Science on Endocrine Disrupting Chemicals 2026 (El estado de los conocimientos científicos sobre las sustancias químicas que alteran el sistema endocrino 2026) constituye la primera actualización mundial importante desde la evaluación del PNUMA y la OMS de 2012. El informe concluye que más de una década de investigaciones ha reforzado y ampliado las pruebas que vinculan estas sustancias químicas con daños a las personas y la fauna silvestre.

Se han encontrado pruebas más sólidas que vinculan la exposición a las EDC con efectos en la fertilidad y el desarrollo reproductivo, el desarrollo cerebral y el funcionamiento neurológico, la regulación de la tiroides y otras hormonas, el metabolismo, la inmunidad y la salud cardiovascular. Entre los nuevos motivos de preocupación figuran las enfermedades metabólicas del hígado y los posibles efectos en los riñones, aunque todavía persisten importantes lagunas científicas.

“Proteger la salud significa prevenir las exposiciones perjudiciales antes de que se produzcan. La creciente evidencia sobre las sustancias químicas que alteran el sistema endocrino pone de relieve la importancia de identificar los riesgos desde una etapa temprana, fortalecer el monitoreo científico y garantizar que las sustancias químicas utilizadas en los productos de uso cotidiano sean seguras, especialmente para las mujeres embarazadas, la niñez y las generaciones futuras”, afirmó Bruce Gordon, Director interino del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático, Una Salud y Migración de la Organización Mundial de la Salud. “Necesitamos una acción coordinada entre distintos sectores para reducir la exposición y proteger la salud humana a lo largo de toda la vida”.

Los efectos van mucho más allá de la salud humana. En peces, aves, anfibios y mamíferos, la exposición a las EDC se ha vinculado con alteraciones de la reproducción, el desarrollo y el comportamiento.

En todo el mundo hay más de 350.000 sustancias químicas y mezclas químicas registradas para su producción y uso, pero solo una pequeña fracción ha sido evaluada para determinar sus propiedades de alteración endocrina.

La evaluación también destaca que cada vez se comprende mejor que las personas y la fauna silvestre están expuestas a mezclas de sustancias químicas, en lugar de a una sola sustancia a la vez. Sin embargo, muchos sistemas regulatorios todavía evalúan las sustancias químicas de manera individual.

El PNUMA también publica una síntesis complementaria titulada From Evidence to Action: Addressing Endocrine Disrupting Chemicals Across Sectors (De la evidencia a la acción: abordar las sustancias químicas que alteran el sistema endocrino en todos los sectores), que traduce los conocimientos científicos en propuestas de medidas prácticas para responsables de formular políticas en relación a los envases de alimentos, los cosméticos, los juguetes, los textiles, la atención de la salud, la agricultura, los productos farmacéuticos y los desechos, entre otros.

Ambos informes se presentan durante la Primera Conferencia Internacional del Marco Mundial sobre los Productos Químicos, que se celebra en Ginebra, donde gobiernos, representantes de la industria y de la sociedad civil se reúnen del 16 al 20 de noviembre para acelerar las medidas encaminadas a lograr un planeta libre de daños causados por los productos químicos y los desechos.