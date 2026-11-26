Ataques israelíes perpetrados durante la noche en Gaza causaron la muerte de ocho palestinos, según informaron autoridades hospitalarias en la zona. Por otro lado, un organismo de vigilancia militar británico reportó que un buque cisterna informó sobre una explosión en sus proximidades, en el golfo Pérsico, al oeste de Dubái. En Yemen, se registraron ataques nocturnos en Saná, la capital bajo control de los rebeldes hutíes, quienes cuentan con el respaldo de Irán.

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Ataques israelíes dejan ocho muertos en Gaza

Tres ataques israelíes, ocurridos durante la noche y la madrugada del jueves, acabaron con la vida de ocho palestinos en la ciudad de Gaza y en la zona central de la Franja, según indicaron responsables sanitarios de los hospitales Al-Shifa y Mártires de Al-Aqsa, centros a los que fueron trasladadas las víctimas.

Un ataque contra un edificio residencial en la ciudad de Deir al-Balah, en el centro de Gaza, causó la muerte de un hombre y su esposa, informaron las autoridades sanitarias.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, declararon en un comunicado conjunto que, durante la operación nocturna, el ejército abatió a Khaled Abu Nada, quien estaba a cargo de los asuntos económicos y educativos de Hamás en Gaza.