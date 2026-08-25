Muere Dolly Parton a los 80 años, una de las grandes voces de la música country

Dolly Parton falleció el martes 25 de agosto de 2026 a los 80 años, según lo confirmó su sobrino Bryan Seaver a través de un video en Instagram.

La pérdida de la cantante, compositora, actriz y filántropa se produce pocos días después de que ella misma hablara públicamente sobre algunas dificultades de salud que estaba enfrentando.

El pasado viernes 21 de agosto, Parton mencionó a medios internacionales que estaba pasando por un momento difícil y admitió que en los últimos años su propio bienestar había quedado en un segundo plano mientras cuidaba de su esposo, Carl Dean, quien falleció en marzo de 2025.

“Estoy enfrentando algunos problemas de salud que no atendí mientras cuidaba de Carl”, comentó la artista en esa ocasión.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por Seaver, quien mencionó que Parton lo había solicitado desde hacía años para que él fuera quien diera la noticia cuando llegara el momento.

En su mensaje, el sobrino recordó el impacto que tuvo la artista en su familia y en generaciones de músicos de todo el mundo.

Según sus palabras, Parton aprovechó su carrera para abrir puertas a familiares y a personas de diversas generaciones que encontraron inspiración en su historia y trayectoria.

“Dolly abrió oportunidades, no solo para mí, sino para toda su familia”, indicó Seaver, quien también subrayó la influencia que tuvo la artista sobre cantantes, compositores, músicos y aquellos que soñaban con trabajar en el mundo del entretenimiento.

Parton desarrolló durante varias décadas una carrera que superó el ámbito de la música country. Además de convertirse en una de las compositoras e intérpretes más destacadas del género, también participó en cine, televisión y varios proyectos filantrópicos.

Su legado se establece a través de canciones que se han vuelto clásicas, una larga trayectoria artística y una personalidad que la convirtió en una de las figuras más queridas de la cultura estadounidense.