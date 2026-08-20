Los VMAs eliminan la categoría “Best Rock” para su edición 2026

El rock no tendrá más una categoría específica en los MTV Video Music Awards 2026. La organización ha presentado su lista oficial de nominados y, entre las categorías mencionadas, ya no figura “Mejor Rock”, poniendo fin a una tradición que se mantenía desde 1989.

Esta decisión representa un cambio significativo para un género que durante muchos años tuvo un lugar asegurado en la ceremonia. Durante este tiempo, artistas y grupos como Guns N’ Roses, Aerosmith, Metallica, Korn, Limp Bizkit, Pearl Jam y Linkin Park lograron obtener este reconocimiento.

El último en recibir el premio fue Coldplay, que en 2025 ganó la estatuilla por su tema “All My Love”.

En la edición de 2026, el género estará presente de forma indirecta a través de “Mejor Alternativa”, aunque los nominados en esta categoría presentan estilos que se distancian del sonido tradicionalmente vinculado al rock más duro.

Entre los artistas que compiten este año están Geese con “Taxes”, mgk y Fred Durst con “FIX UR FACE”, Noah Kahan con “The Great Divide”, Olivia Rodrigo con “the cure”, SOMBR con “Homewrecker”, Tame Impala con “Dracula” y Twenty One Pilots con “Drag Path”.

La eliminación de “Mejor Rock” se produce solo un año después de que los VMAs rindieran un homenaje especial a Ozzy Osbourne, una de las figuras más relevantes en la historia del género.

Con la revelación de las nominaciones, los VMAs 2026 dejan al rock sin una categoría exclusiva, aunque algunos de sus artistas aún podrían participar en otras secciones.