Panama Jazz Festival anuncia su 24.ª edición, dedicada al legado del músico panameño Jimmy Maxwell

La cita será del 14 al 16 de enero de 2027 y reunirá en Panamá a destacadas figuras del jazz internacional, artistas nacionales y prestigiosas instituciones educativas.

El Panama Jazz Festival anuncia oficialmente su 24.ª edición, que se celebrará del 14 al 16 de enero de 2027, reafirmando a Panamá como punto de encuentro para la música, la educación y el intercambio cultural a través del jazz.

La nueva edición estará dedicada al bajista panameño Jimmy Maxwell, figura de especial relevancia en la historia del jazz nacional y estrechamente vinculada al desarrollo del Tambo Jazz, expresión surgida a mediados del siglo XX de la convergencia entre las tradiciones rítmicas afro-panameñas y del Caribe con el lenguaje armónico y la improvisación del jazz.

El homenaje permitirá poner nuevamente en valor la memoria musical panameña y reconocer a una generación de artistas que contribuyó a construir una identidad propia dentro del jazz, uno de los objetivos que el festival ha impulsado a lo largo de su historia.

Grandes figuras del jazz se encontrarán en Panamá

Entre los primeros artistas internacionales confirmados para 2027 se encuentra el reconocido saxofonista, clarinetista, compositor y escritor cubano Paquito D’Rivera, una de las figuras más influyentes del jazz latino y un referente fundamental de la música contemporánea.

Durante el festival, Danilo Pérez, pianista, compositor y educador panameño de reconocimiento internacional, ganador de múltiples premios Grammy y una de las figuras más destacadas del jazz contemporáneo, se reencontrará en el escenario con Paquito D’Rivera. Después de más de 30 años sin compartir escenario, ambos músicos volverán a unir sus talentos en un concierto de gala que celebrará una trayectoria de amistad, colaboración y profunda conexión musical.

A ellos se suma Bass Extremes, proyecto integrado por los virtuosos bajistas Victor Wooten, ganador de múltiples premios Grammy y miembro fundador de Béla Fleck and the Flecktones, considerado uno de los bajistas más influyentes de las últimas décadas; y Steve Bailey, director del Departamento de Bajo de Berklee College of Music, reconocido internacionalmente por su trabajo y desarrollo técnico del bajo fretless de seis cuerdas.

La programación anunciada incluye, además, a la cantante y compositora italiana Chiara Izzi, ganadora del Primer Premio del Concurso Vocal del Montreux Jazz Festival, cuya trayectoria la ha llevado a escenarios como el Kennedy Center, el Montreux Jazz Festival y el Aspen Jazz Festival.

La representación nacional y regional también tendrá un lugar destacado con propuestas como Afrodisíaco, Billy Herron Folk Lab Project y Ceiba Collective, ensamble integrado por músicos de Panamá y Colombia que conecta el jazz contemporáneo con músicas tradicionales, raíces afrodescendientes, improvisación, composición y poesía.

Educación: el corazón del Panama Jazz Festival

Como parte esencial de su misión, el Panama Jazz Festival continuará fortaleciendo su componente educativo con la participación de prestigiosas instituciones y programas internacionales.

Para esta edición se ha confirmado la participación del: Berklee Global Jazz Institute de Berklee College of Music, New England Conservatory, Herbie Hancock Institute of Jazz, New York Jazz Academy, Brown University Jazz Band, el Conservatorio de Santiago de Chile, Fundación Danilo Pérez, entre otras instituciones vinculadas a la formación y desarrollo de nuevas generaciones de músicos.

Conservatorio de Santiago de Chile, Fundación Danilo Pérez, entre otras instituciones vinculadas a la formación y desarrollo de nuevas generaciones de músicos.

Desde su creación en 2003, el Panama Jazz Festival ha construido un modelo que integra música, educación, cultura y oportunidades de desarrollo. A lo largo de su historia ha impactado el crecimiento musical con más de US$6 millones en becas nacionales e internacionales, atrayendo a más de 600,000 personas de distintas partes del mundo a Panamá y ha ofrecido más de US$5 millones en educación musical de alto nivel a estudiantes panameños y latinoamericanos.

Panamá se convierte nuevamente en la capital del jazz

Durante sus tres días, el Panama Jazz Festival 2027 desarrollará actividades en distintos escenarios de la ciudad, entre ellos el Teatro Ateneo de Ciudad del Saber, Teatro Dorado en Santa Ana, Rock and Folk, además de sus tradicionales Jam Sessions, y actividades en La Plaza de Ciudad del Saber.

El encuentro culminará con su tradicional concierto de cierre en el Cuadrángulo Central de Ciudad del Saber, uno de los espacios de mayor convocatoria del festival y punto de encuentro entre artistas, estudiantes, familias, visitantes y amantes de la música.

Con 24 ediciones, el Panama Jazz Festival continúa desarrollando una experiencia que trasciende los escenarios para conectar música, educación, memoria, cultura y turismo, proyectando a Panamá internacionalmente y utilizando el arte como una herramienta de transformación social.

Agradecemos el respaldo de todos los patrocinadores, aliados, colaboradores, medios de comunicación y público, quienes son el motor que impulsa este encuentro cultural año tras año.

La programación completa, horarios, conciertos, actividades educativas y demás novedades de la edición 2027 serán anunciados próximamente a través de los canales oficiales del Panama Jazz Festival.