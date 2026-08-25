Turquía encuentra una escultura de 11.000 años que representa a una persona sobre un leopardo

Una escultura de aproximadamente 11.000 años de antigüedad fue descubierta durante las excavaciones arqueológicas realizadas en Karahantepe, en el sureste de Turquía.

El hallazgo fue anunciado este martes por el ministro de Cultura y Turismo de Turquía, Mehmet Nuri Ersoy, quien detalló que la pieza mide unos 70 centímetros de altura y representa a una persona sentada sobre el lomo de un leopardo.

La obra es considerada una escultura compuesta, ya que reúne en una misma representación figuras humanas y animales. Según las autoridades turcas, se trata de un estilo que no había sido encontrado anteriormente en el sitio arqueológico.

Uno de los aspectos más llamativos del descubrimiento es que la pieza fue localizada en el mismo lugar donde habría sido colocada hace aproximadamente 11.000 años. Se encontraba sobre una especie de banco que se extiende a lo largo de la pared de una estructura de unos tres metros de diámetro, cuyo suelo estaba cubierto con piedras planas.

Las excavaciones en Karahantepe comenzaron en 2019 y forman parte del proyecto “Patrimonio para el Futuro”, impulsado por las autoridades turcas. El sitio es uno de los principales puntos arqueológicos de la región y ha permitido descubrir estructuras y representaciones vinculadas a las primeras comunidades del Neolítico.

El nuevo hallazgo podría aportar información sobre las expresiones artísticas y simbólicas de las sociedades humanas de hace miles de años, además de abrir nuevas interrogantes sobre la relación entre las figuras humanas y animales en las primeras etapas de la historia.