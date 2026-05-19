Bolivia entra en la tercera semana de bloqueos de vías y saqueos

Las protestas realizadas en La Paz por sectores que piden la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, derivaron en ataques y saqueos contra instituciones públicas, como el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) y algunas estaciones del teleférico, y edificios y negocios privados.

Esta jornada llegó a La Paz una marcha de seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) que se sumó a otras movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB), campesinos aimaras y organizaciones sociales de la vecina ciudad de El Alto, todos con la consigna de exigir la renuncia de Paz.