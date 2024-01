Palestina y Siria avanzan en Copa Asiática

La Copa Asiática ha dado dos historias tan emocionantes como memorables. En la definición de los clasificados a octavos de final, las selecciones de Siria y de Palestina lograron avanzar como mejores terceros en los grupos B y C respectivamente. Lo alcanzado por estas dos escuadras ha causado sensación no solo en el continente asiático sino en toda la comunidad del fútbol internacional.

✨ 𝐐𝐔𝐀𝐋𝐈𝐅𝐈𝐄𝐃 ✨⁣⁣

🇸🇾 Syria book their place in the Round of 16 for the first time. Historic!#AsianCup2023 | #HayyaAsia pic.twitter.com/47BISFFYpE

— #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 23, 2024