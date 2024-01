Catar y Australia clasificaron a octavos de Copa Asiática

La Copa Asiática llega a su segunda etapa de partidos en fase de grupos, y ya tuvo a sus primeros dos equipos confirmados en la ronda de octavos de final: cataríes y australianos clasificaron de manera anticipada tras ganar sus primeros dos partidos. Selecciones como Irán, Emiratos Árabes, Japón, y Corea del Sur se encuentran a tan solo una victoria de confirmar su pase en esta segunda tanda de partidos.

La selección de Catar ha cumplido con creces su llamado como anfitrión, designación que se dio tras la baja de China y que por fin llegó en este 2024; vale recordar que esta copa estaba programada para 2023 pero por la participación de los marrones en la Copa Oro de Concacaf y por las altas temperaturas que tiene está nación a mediados del año, se determinó que se jugará en estas fechas.

Existía cierto escepticismo con la actividad de este equipo, ya que tuvo una paupérrima participación como anfitrión del Mundial 2022 y que fue eliminada con contundencia por Panamá en el 2023. No obstante, los cataríes son vigentes campeones de la competición asiática y en su área las cosas se les han dado mejor. El debut fue un sólido 3×0 ante Líbano y su segundo partido fue un dominante 0x1 ante la discreta Tayikistán. Estos dos partidos convierten el último duelo de fase de grupos ante China, un trámite para los anfitriones que, comandados por Akram Afif (actual goleador de la Copa) quieren repetir el título del 2019.

The defending champions are the first to qualify to the Round of 16!

MABROUK to Qatar and Al-Annabi fans 🇶🇦#AsianCup2023 #HayyaAsia pic.twitter.com/BcS1kz8efd

— AFC Asian Cup Qatar 2023 (@Qatar2023en) January 18, 2024