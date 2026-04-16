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Panamá sigue en carrera en el fútbol masculino de los IV Juegos Suramericanos

Published

4 horas atrás

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Panamá venció 2-1 a Bolivia y mantiene vivas sus aspiraciones de medalla en el fútbol masculino de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

El equipo dirigido por Felipe Baloy resolvió el partido en los primeros 20 minutos con un doblete de Thiago Chalmers, mostrando su mejor versión ofensiva. Sin embargo, el propio Chalmers fue expulsado, lo que obligó a Panamá a replegarse y sostener el resultado.

Bolivia reaccionó y descontó por medio de Sánchez, presionando en el tramo final. Panamá resistió con un jugador menos y, en los últimos minutos, también sufrió la expulsión de Steven Domínguez, cerrando el encuentro con alta tensión.

Con este triunfo, Panamá se jugará todo ante Argentina en la última jornada, donde está obligado a ganar para asegurar una medalla. Bolivia, por su parte, queda relegada a disputar el cuarto puesto del torneo.

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