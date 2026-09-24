Panamá ya tiene una calle con su nombre en Brooklyn

El presidente de la República, José Raúl Mulino, y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, participaron hoy en el acto oficial de designación de varios tramos de la avenida Franklin, en Crown Heights de Brooklyn, Nueva York, como “Little Panama Way”. El reconocimiento rinde homenaje a las generaciones de panameños que han contribuido a forjar este vecindario y a enriquecer el patrimonio cultural de la ciudad.

Durante su intervención, el mandatario exclamó: “¡Viva Panamá!”, y destacó que “aunque quede a miles de kilómetros del Istmo, esta calle lleva décadas siendo territorio panameño en el corazón”.

Mulino expresó su agradecimiento a autoridades locales por impulsar esta iniciativa: la concejal Crystal Hudson, la asambleísta Nikki Lucas, la concejal Sandy Nurse y el senador Zellnor Myrie. Asimismo, reconoció la labor del Consulado General, de manera muy especial a Gregorio y Onida Mayers junto a Panama 507 Roundtable Group, por hacer de este sueño una tarea constante.

El presidente dedicó el reconocimiento a los panameños que llegaron en los años cincuenta con una maleta, un acento y muchas ganas de trabajar. “Es de quienes levantaron familias, abrieron negocios, fundaron iglesias y compartieron su sancocho, su ‘patí’ y su música con cada vecino; es de las abuelas que enseñaron a sus nietos a decir con orgullo: soy panameño, soy panameña”. Añadió que mucho antes de que existiera una placa, ya existía un Little Panama que hoy la ciudad de Nueva York simplemente oficializa.

En su discurso, Mulino también mencionó al senador Waldaba Stewart y al asambleísta Ed Griffiths, quienes demostraron que un panameño puede servir con excelencia a Nueva York, y anunció un sueño mayor: el Distrito Cultural Panameño, que abarcará 22 cuadras y cuenta con el respaldo unánime de la Asamblea y en el Senado del estado. “Lo esperamos con fe y con respeto por los procesos de este gran estado. Panamá acompañará esa causa con todo su entusiasmo”, aseguró.



Mulino aprovechó la ocasión para invitar a los panameños a visitar el país junto a sus familias: “Vengan a Panamá; vengan con sus hijos y con sus nietos, para que conozcan la tierra de sus raíces: el Canal, el Casco Antiguo, nuestras playas y nuestras montañas. Que ningún joven de esta comunidad crezca sin pisar la tierra de sus abuelos. Panamá es su casa, y la puerta siempre estará abierta”.

Dijo que esta propuesta es para que también viajen a Panamá a invertir. “Panamá es un país con estabilidad, con dólar, con una posición única en el mundo y con un Gobierno que respeta la inversión y garantiza seguridad jurídica”, destacó Mulino.

“Si tienen un negocio, una idea, un ahorro o un talento, Panamá los recibe. Traigan la experiencia que han ganado en Nueva York y conviértanla en empleo y oportunidades en la tierra de sus padres. Yo no vengo a prometer lo que no tengo: vengo a ofrecerles una puerta abierta y un Gobierno dispuesto a acompañarlos”, propuso Mulino a los panameños residentes en Nueva York, una comunidad que integra a aproximadamente 50 mil personas.

Mulino concluyó instando a los jóvenes panameños en Nueva York a estudiar, emprender y servir a su comunidad, recordando que Panamá “los lleva en su corazón, y Nueva York los necesita”.

Durante la jornada, el Consulado de Panamá distinguió el liderazgo de la concejal Crystal Hudson y de la agrupación Panama 507 Roundtable Group, así como el compromiso de los numerosos miembros de la comunidad panameña que han trabajado arduamente para hacer realidad esta visión. Los agradecimientos también se extendieron a la concejal Sandy Nurse, nacida en Panamá y orgullosa representante de Brooklyn en el Consejo Municipal de la Ciudad de Nueva York, y a la asambleísta Nikki Lucas, de ascendencia panameña, quien concibió la iniciativa y lideró el proyecto para la creación del futuro distrito cultural.

Este nombramiento de “Little Panama Way” se deriva de la aprobación del Proyecto de Ley A8904 en la Asamblea del estado de Nueva York. Paralelamente, se avanza con el Proyecto de Ley S9429 en el Senado del Estado de Nueva York para crear el Distrito Cultural de Panamá — en línea similar a los de Italia y que España también está en proceso de oficializar—, un plan para centralizar negocios, restaurantes y actividades panameñas dentro de la “Little Panama Way” en Brooklyn.