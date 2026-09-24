Meta presenta sus nueves lentes de realidad virtual de 100 gramos

Meta anunció oficialmente el lanzamiento de las Meta VR Glasses, una nueva generación de visores de realidad virtual diseñados en forma de gafas livianas con un peso aproximado de 100 gramos. El dispositivo busca transformar el entretenimiento y la productividad personal combinando una pantalla de cine con certificación IMAX, acceso en primera fila a transmisiones deportivas en directo y un espacio de trabajo multitarea sin necesidad de hardware adicional.

Diseño ultraligero, pantalla 5K y procesamiento externo

Las nuevas gafas son cinco veces más livianas que las Meta Quest 3 gracias a una arquitectura dividida en dos componentes:

Las gafas: Alojan las pantallas y los sensores sobre el rostro sin requerir correas pesadas, manteniendo los laterales abiertos y cámaras de transmisión de video (passthrough) para conservar el contacto visual con el entorno. Incorporan la tecnología 5K Infinite Display sobre paneles micro-OLED de 37 píxeles por grado, lentes pancake ultracompactos, calidad de imagen Dolby Vision y audio espacial Dolby Atmos integrado en las patillas.

Alojan las pantallas y los sensores sobre el rostro sin requerir correas pesadas, manteniendo los laterales abiertos y cámaras de transmisión de video (passthrough) para conservar el contacto visual con el entorno. Incorporan la tecnología sobre paneles micro-OLED de 37 píxeles por grado, lentes pancake ultracompactos, calidad de imagen Dolby Vision y audio espacial Dolby Atmos integrado en las patillas. El puck de procesamiento: Módulo externo conectado mediante un cable óptico que procesa los datos, alberga el almacenamiento y contiene la batería. Este dispositivo se engancha en el bolsillo o bolso, funciona con el procesador Snapdragon Reality Elite de Qualcomm y ofrece hasta tres horas de reproducción continua de medios de alta resolución con carga rápida de 45 W.

Control por IA, gestos e interacción holográfica

El sistema operativo integra de forma nativa al asistente Meta AI, permitiendo operar la interfaz mediante comandos de voz, seguimiento ocular y gestos manuales naturales, sin necesidad de mandos físicos. Entre las funciones principales destacan:

Llamadas holográficas: Proyectan avatares digitales fotorreales de los usuarios con expresiones en tiempo real y audio espacial, compatibles con plataformas de videollamada como WhatsApp y Zoom.

Proyectan avatares digitales fotorreales de los usuarios con expresiones en tiempo real y audio espacial, compatibles con plataformas de videollamada como WhatsApp y Zoom. Oficina virtual: Permite desplegar múltiples pantallas privadas flotantes y convertir cualquier superficie plana en un teclado y panel táctil virtual, conservando la visibilidad del escritorio a través de la transmisión a todo color del entorno.

Permite desplegar múltiples pantallas privadas flotantes y convertir cualquier superficie plana en un teclado y panel táctil virtual, conservando la visibilidad del escritorio a través de la transmisión a todo color del entorno. Catálogo de videojuegos: Incluye más de 75 títulos jugables únicamente mediante gestos manuales desde su lanzamiento y soporte para la transmisión de cientos de juegos a través de Xbox Cloud Gaming.

Cine 3D IMAX y transmisiones deportivas masivas

Las Meta VR Glasses se posicionan como el primer dispositivo de realidad virtual con certificación IMAX Enhanced. A partir de noviembre, los usuarios de Disney+ podrán reproducir películas en 3D como Marvel’s The Avengers y Black Panther en entornos temáticos inmersivos, además de contar con la aplicación Disney Immersive Cinema desarrollada por ILM para títulos como Star Wars: A New Hope.

La plataforma integrará catálogos en 3D de socios como Prime Video, YouTube, Peacock, HBO Max, Paramount+ y producciones remasterizadas en 3D dirigidas por James Cameron previstas para 2027. En el ámbito deportivo, las alianzas con ESPN, MLB, NBC Sports, TNT Sports y UFC ofrecerán más de 100 eventos en vivo al año en formato inmersivo de 180 grados y resolución 8K.

Precio y disponibilidad

Las Meta VR Glasses saldrán al mercado oficialmente en la primavera de 2027 a un precio comercial de $1.299,99 USD.