Connect with us

SALUD Y VIDA

¿Puede tu café diario ayudarte a vivir más? Investigaciones apuntan a beneficios para la salud del corazón

SALUD Y VIDA

Los efectos del consumo excesivo de azúcar en el cuerpo

SALUD Y VIDA

Panamá marca un hito al ser el único país de la región en operar a distancia

SALUD Y VIDA

Preocupación por la creciente resistencia a los antimicrobianos

SALUD Y VIDA

Guna Yala impulsa hábitos saludables para prevenir enfermedades cardiovasculares

SALUD Y VIDA

¿Puede tu café diario ayudarte a vivir más? Investigaciones apuntan a beneficios para la salud del corazón

Published

7 horas atrás

on

Cada vez hay más evidencia que sugiere que beber de dos a tres tazas de café al día puede apoyar la salud del corazón, mejorar el metabolismo y contribuir a un envejecimiento saludable cuando se combina con hábitos de vida saludables.

Para muchas personas, el café forma parte de la rutina matutina. Más allá de ayudar a sentirse más despiertos, las investigaciones sugieren que el consumo moderado de café también puede ofrecer beneficios para la salud a largo plazo, incluida una mejor salud cardíaca y metabólica.

El café contiene compuestos naturales como la cafeína y los ácidos clorogénicos, que pueden ayudar a reducir la inflamación, el estrés oxidativo y la disfunción metabólica, todos factores que pueden influir en la salud cardiovascular”, afirma el Dr. Adedapo (Dapo) Iluyomade, cardiólogo preventivo de Baptist Health Miami Cardiac & Vascular Institute.

Las investigaciones sugieren que las personas que beben alrededor de dos a tres tazas de café al día pueden experimentar los mayores beneficios para la salud. El consumo moderado se ha asociado con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2, accidente cerebrovascular y deterioro cognitivo, al tiempo que favorece un envejecimiento más saludable.

Gran parte del potencial del café proviene de sus antioxidantes naturales y otros compuestos bioactivos, que pueden ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina, favorecer la salud de los vasos sanguíneos y reducir la inflamación crónica. Estos efectos pueden contribuir con el tiempo a una mejor salud cardiovascular y metabólica.

El Dr. Iluyomade explica que el café puede formar parte de un estilo de vida saludable para el corazón, pero no debe sustituir las medidas preventivas comprobadas.

La actividad física regular, una dieta equilibrada, un sueño de calidad y la atención médica preventiva siguen siendo la base de la salud cardiovascular. Para muchas personas, disfrutar del café con moderación puede encajar bien dentro de esas rutinas saludables”.

La forma en que se prepara el café también marca una diferencia. Agregar grandes cantidades de azúcar, jarabes saborizados o cremas con alto contenido de grasa puede reducir muchos de sus posibles beneficios para la salud. Las personas con presión arterial alta no controlada, ciertos trastornos del ritmo cardíaco o sensibilidad a la cafeína también deben hablar con su médico sobre la cantidad de café adecuada para ellas.

Si bien el café no es la opción adecuada para todas las personas, el consumo moderado puede ser una forma más de apoyar la salud cardíaca y metabólica a largo plazo. Combinado con chequeos regulares y hábitos diarios saludables, incluso las pequeñas decisiones de estilo de vida pueden marcar una diferencia significativa con el tiempo.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS NACIONALES3 horas atrás

Diputados enfrentados por las reformas electorales en la Asamblea Nacional

Diputados de la Asamblea Nacional se enfrentaron debido a las reformas electorales en la Asamblea Nacional.
NOTICIAS NACIONALES3 horas atrás

ACODECO brinda recomendaciones para aprovechar el ‘Panama Black Weekend’

La ACODECO busca proteger a los consumidores durante eventos comerciales masivos como el Panama Black Weekend. El administrador de la...
NOTICIAS NACIONALES4 horas atrás

Cámaras de Comercio llevarán a cabo el Foro de crecimiento y desarrollo

Las cámaras de comercio regionales buscan capitalizar la ubicación estratégica de la provincia, posicionándola como un motor fundamental para la inversión privada...
NOTICIAS NACIONALES4 horas atrás

Rescatan a tres perros víctimas de maltrato en Pacora

Una exitosa operación realizaron las autoridades al rescatar tres perros víctimas de negligencia gracias a la vigilancia ciudadana en redes...
NOTICIAS NACIONALES4 horas atrás

Panamá ya tiene una calle con su nombre en Brooklyn

El presidente de la República, José Raúl Mulino, y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, participaron hoy en el...
NOTICIAS INTERNACIONALES4 horas atrás

Trump recibe a líder chino Xi Jinping en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump elogió el jueves la «amistad verdaderamente grande» que ha forjado con Xi Jinping, al tiempo que...
TECNOLOGÍA7 horas atrás

Meta presenta sus nueves lentes de realidad virtual de 100 gramos

Meta anunció oficialmente el lanzamiento de las Meta VR Glasses, una nueva generación de visores de realidad virtual diseñados en...
DEPORTES NACIONALES7 horas atrás

Selección Nacional inició su preparación en suelo asiático

La selección mayor de fútbol ha iniciado su preparación física y táctica en suelo asiático con miras a un compromiso...
NOTICIAS NACIONALES7 horas atrás

Conversartorio sobre «Tripea lo tuyo» con estudiantes de la USMA

La administradora de la ATP, Gloria de León, realizó un conversatorios con estudiantes de la USMA sobre «Tripea lo Tuyo».
SALUD Y VIDA7 horas atrás

¿Puede tu café diario ayudarte a vivir más? Investigaciones apuntan a beneficios para la salud del corazón

Cada vez hay más evidencia que sugiere que beber de dos a tres tazas de café al día puede apoyar...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!