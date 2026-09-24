¿Puede tu café diario ayudarte a vivir más? Investigaciones apuntan a beneficios para la salud del corazón

Cada vez hay más evidencia que sugiere que beber de dos a tres tazas de café al día puede apoyar la salud del corazón, mejorar el metabolismo y contribuir a un envejecimiento saludable cuando se combina con hábitos de vida saludables.

Para muchas personas, el café forma parte de la rutina matutina. Más allá de ayudar a sentirse más despiertos, las investigaciones sugieren que el consumo moderado de café también puede ofrecer beneficios para la salud a largo plazo, incluida una mejor salud cardíaca y metabólica.

“El café contiene compuestos naturales como la cafeína y los ácidos clorogénicos, que pueden ayudar a reducir la inflamación, el estrés oxidativo y la disfunción metabólica, todos factores que pueden influir en la salud cardiovascular”, afirma el Dr. Adedapo (Dapo) Iluyomade, cardiólogo preventivo de Baptist Health Miami Cardiac & Vascular Institute.

Las investigaciones sugieren que las personas que beben alrededor de dos a tres tazas de café al día pueden experimentar los mayores beneficios para la salud. El consumo moderado se ha asociado con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2, accidente cerebrovascular y deterioro cognitivo, al tiempo que favorece un envejecimiento más saludable.

Gran parte del potencial del café proviene de sus antioxidantes naturales y otros compuestos bioactivos, que pueden ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina, favorecer la salud de los vasos sanguíneos y reducir la inflamación crónica. Estos efectos pueden contribuir con el tiempo a una mejor salud cardiovascular y metabólica.

El Dr. Iluyomade explica que el café puede formar parte de un estilo de vida saludable para el corazón, pero no debe sustituir las medidas preventivas comprobadas.

“La actividad física regular, una dieta equilibrada, un sueño de calidad y la atención médica preventiva siguen siendo la base de la salud cardiovascular. Para muchas personas, disfrutar del café con moderación puede encajar bien dentro de esas rutinas saludables”.

La forma en que se prepara el café también marca una diferencia. Agregar grandes cantidades de azúcar, jarabes saborizados o cremas con alto contenido de grasa puede reducir muchos de sus posibles beneficios para la salud. Las personas con presión arterial alta no controlada, ciertos trastornos del ritmo cardíaco o sensibilidad a la cafeína también deben hablar con su médico sobre la cantidad de café adecuada para ellas.

Si bien el café no es la opción adecuada para todas las personas, el consumo moderado puede ser una forma más de apoyar la salud cardíaca y metabólica a largo plazo. Combinado con chequeos regulares y hábitos diarios saludables, incluso las pequeñas decisiones de estilo de vida pueden marcar una diferencia significativa con el tiempo.