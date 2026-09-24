Trump recibe a líder chino Xi Jinping en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump elogió el jueves la «amistad verdaderamente grande» que ha forjado con Xi Jinping, al tiempo que el líder chino iniciaba su muy esperada visita de Estado instando a las dos mayores economías del mundo a colaborar más estrechamente para evitar fricciones durante su competencia.

Aunque Trump tiene numerosos asuntos espinosos que tratar con el presidente del mayor rival económico de Estados Unidos, centró su atención en la larga relación que mantiene con Xi durante el encuentro con sus respectivos equipos previo a las conversaciones formales.

«Desde mi primera elección en 2016, el presidente Xi y yo hemos forjado una amistad —una amistad verdaderamente grande, de hecho— basada en el respeto mutuo y en los intereses vitales de nuestros pueblos», declaró Trump.

China se ha resistido a las presiones —y a las amenazas económicas— de la administración Trump para que utilice su considerable influencia e inste a Irán a aceptar las condiciones estadounidenses para poner fin a una guerra que dura ya casi siete meses. Xi desea que Trump detenga definitivamente la venta de armas a Taiwán y flexibilice las restricciones a la exportación de chips avanzados de última generación. Ambas partes acordaron el miércoles prorrogar dos meses más una tregua comercial de un año —que debía expirar el 10 de noviembre— mientras trabajan para alcanzar un acuerdo más duradero.