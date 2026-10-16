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Papa León XIV celebra la misa en el hospital Gemelli

Published

6 horas atrás

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El Papa León XIV continúa con su recuperación, hoy ha celebrado la Santa Misa en la sala habilitada en la décima planta del Policlínico Gemelli.

Estaban presentes el personal médico y de enfermería del hospital, que en ese momento se encontraba fuera de servicio, y miembros del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

En su homilía, el Papa agradeció a todo el personal —médicos, enfermeros y auxiliares— el trabajo que realizan cada día cuidando de los enfermos y de su fragilidad y, en especial, todo lo que han hecho y hacen por él.

El mismo Santo Padre distribuyó la comunión a los presentes en la misa.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede ha afirmado que el domingo el Papa dirigirá la oración del Ángelus.

Información médica

Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a análisis de sangre y a una radiografía de tórax, que han confirmado la mejora constante de su estado general. Se han proseguido las sesiones de fisioterapia respiratoria. La recuperación postoperatoria le permite realizar las actividades cotidianas normales con total autonomía.

Actividad del Papa

El Papa León se ha reunido esta tarde en el Gemelli, en visitas por separado, con el cardenal Luis Antonio Tagle, pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización y decano del colegio cardenalicio, y con el cardenal Baldo Reina, vicario general de la diócesis de Roma.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede también publicó un comunicado este viernes por la tarde en el que indicaba que el Papa León XIV había conversado por teléfono con Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, expresando “su profunda preocupación por la grave situación humanitaria en la ciudad de Oleshky, en la región de Kherson, y pidió un alto el fuego que permita el envío de alimentos y asistencia médica, así como la evacuación voluntaria y segura de la población civil”.

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