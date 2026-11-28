Un sismo de magnitud preliminar 5 sacudió la zona de Manhattan Beach, California, este sábado, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. No se recibieron informes inmediatos sobre heridos o daños.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles activó su protocolo para casos de sismo y desplegó personal de 106 estaciones de bomberos locales para inspeccionar la infraestructura en busca de posibles daños. El departamento indicó en una alerta que no se han reportado heridos ni daños estructurales.

Las autoridades de Manhattan Beach instaron a los residentes a estar preparados ante posibles réplicas, las cuales pueden ocurrir minutos, horas o incluso días después de un sismo. A través de sus redes sociales, la ciudad señaló que, por el momento, no existe amenaza de tsunami.