Inundaciones en Grecia obligan a evacuar a miles de personas

Un fuerte temporal mantiene en alerta a varias regiones de Grecia, donde las inundaciones han dejado al menos una persona fallecida y obligado a evacuar a más de 6.000 personas, según reportes publicados este miércoles 14 de octubre.

La víctima fue un hombre de 62 años que murió en la isla de Rodas, en el mar Egeo oriental. De acuerdo con información de la agencia estatal griega AMNA, su vehículo fue arrastrado por la corriente de un río desbordado en la localidad costera de Stegna y terminó en el mar. La Guardia Costera recuperó su cuerpo.

Las precipitaciones y las fuertes ráfagas de viento también provocaron inundaciones en viviendas, daños en carreteras y la caída de árboles, mientras los equipos de emergencia atendían distintas incidencias.

Eubea enfrenta evacuaciones por ríos desbordados

La isla de Eubea, situada al norte de Atenas, figura entre las zonas más afectadas por el temporal. El desbordamiento del río Kieras inundó una de las principales vías que conecta con Calcis, la capital de la isla.

Las autoridades ordenaron evacuar localidades amenazadas por el aumento del nivel del agua. Entre ellas se encuentra Makrykapa, mientras que los reportes también dan cuenta de evacuaciones en otras comunidades de la zona central.

En varios sectores se registraron daños en viviendas y comercios, además del derrumbe de pequeñas estructuras y puentes. Las escuelas permanecieron cerradas en gran parte de Eubea como medida preventiva.

Las inundaciones repentinas pueden poner en peligro la vida incluso cuando el agua no parece profunda. Por ello, se recomienda no cruzar calles anegadas ni intentar atravesar corrientes a pie o en automóvil, y seguir las instrucciones de los servicios de emergencia.