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El Vaticano busca por primera vez una nominación al Óscar con el documental «Green Lava»

Published

1 hora atrás

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El cortometraje documental, de 39 minutos, cuenta la historia de Giacomo Mattivi, un joven italiano que vive con distrofia muscular de Duchenne.

El Vaticano busca por primera vez en la historia de los premios Óscar que una producción vinculada a la Santa Sede sea considerada para una nominación. Se trata de ‘Green Lava’, un cortometraje documental de 39 minutos que sigue la vida de Giacomo Mattivi, un joven italiano que vive con distrofia muscular de Duchenne.

La producción fue realizada en colaboración con organismos de comunicación del Vaticano y fue rodada en los Dolomitas, en el norte de Italia, donde Mattivi vive junto a su familia y mantiene una estrecha relación con su comunidad.

El documental podría ser considerado en la categoría de mejor cortometraje documental. Sin embargo, su participación no significa que el Vaticano tenga una candidatura oficial, ya que esta categoría cuenta con un proceso de selección propio.

¿De qué trata ‘Green Lava’?

La producción busca ir más allá del diagnóstico y mostrar a Mattivi desde una perspectiva personal. La historia aborda su relación con su familia, sus amigos y la comunidad que lo acompaña en su día a día.

Uno de los elementos principales del documental es precisamente la importancia de las personas que rodean al joven y la manera en que encuentra apoyo para afrontar las dificultades relacionadas con su enfermedad.

Los paisajes de los Dolomitas también tienen un papel importante en la producción. La naturaleza forma parte del entorno de Giacomo y se convierte en uno de los escenarios desde los que se cuenta su historia.

Una historia que llegó al Vaticano

La historia de Mattivi ya había sido presentada dentro del Vaticano en enero de 2025, durante una proyección realizada en el marco del Jubileo de la Comunicación.

Ahora, con su presentación en Los Ángeles, el cortometraje inicia una nueva etapa de cara a los premios Óscar y busca cumplir con los requisitos necesarios para ser considerado por la Academia de Hollywood.

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