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Así es Avatar “Los Siete Refugios”, la nueva serie animada

Published

5 horas atrás

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El mundo de Avatar se prepara para entrar en una nueva etapa. Paramount+ lanzó el tráiler oficial de “Avatar: Los Siete Refugios”, la serie animada que llevará a los aficionados a un entorno completamente distinto al que experimentaron con Avatar: La Leyenda de Aang y La Leyenda de Korra.

En esta ocasión, el título de Avatar será asumido por Pavi, una joven maestra tierra que descubrirá que tiene una responsabilidad mucho más grande de lo que pensaba: es la nueva encarnación del Avatar tras Korra.

Un mundo que ya no percibe al Avatar como un salvador

La trama dará un salto aproximadamente 225 años después de los eventos de “La Leyenda de Korra”. Para entonces, el mundo habrá sido transformado por completo debido a un cataclismo devastador que dejó a la civilización al borde del colapso.

Y hay un aspecto que cambia las reglas del juego: en esta nueva realidad, ser el Avatar no necesariamente implica ser visto como un símbolo de esperanza. Por el contrario, Pavi será vista como una amenaza y deberá enfrentarse tanto a enemigos humanos como a fuerzas espirituales.

Además, el pasado de la protagonista estará conectado a un enigma familiar. Pavi emprenderá esta travesía junto a Nisha, su hermana gemela desaparecida hace mucho tiempo, mientras ambas intentan conocer sus verdaderos orígenes.

Su objetivo será encontrar una forma de proteger los Siete Refugios, considerados los últimos lugares donde la civilización todavía persiste, antes de que también se extingan.

¿Qué ocurrió con Korra?

A pesar de que la historia se desarrolla siglos después de la era de Korra, su legado seguirá siendo muy relevante.

En este nuevo contexto, Korra será recordada como una figura a la que muchos culpan por el cataclismo que arrasó el mundo. Así, Pavi no solo deberá aprender a controlar sus poderes y aceptar su rol como Avatar, sino también cargar con una herencia llena de controversias.

¿Cuándo se estrenará?

“Avatar: Los Siete Refugios” estará disponible en Paramount+ el 9 de octubre de 2026. Ese día se lanzarán tres episodios, comenzando con el primero de una temporada llamada Libro 1.

En total, esta primera temporada tendrá 26 episodios, dándole a la nueva producción un amplio margen para desarrollar la historia de Pavi, su relación con Nisha y los misterios que rodean al nuevo mundo.

La serie es una nueva producción animada situada en el universo creado por Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko, y promete ofrecer una versión mucho más transformada del mundo que los seguidores de la franquicia conocen.

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