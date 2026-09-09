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Todo lo que debes saber del concierto de TINI FUTTTURA en Panamá

Published

3 horas atrás

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La espera está por terminar para los fanáticos de TINI. La cantante argentina llegará por primera vez a Panamá con su FUTTTURA World Tour, en una noche que promete recorrer diferentes etapas de su carrera y reunir a sus seguidores en Plaza Amador.

La cita será este martes 15 de septiembre de 2026. Las puertas del evento están anunciadas para las 7:00 p.m., mientras que el concierto está previsto para comenzar a las 9:00 p.m.

Además, la producción confirmó a Entre Nos como artista invitado para esta presentación, por lo que la música comenzará antes del esperado show de TINI.

¿Dónde será el concierto?

El espectáculo tendrá como escenario Plaza Amador, un espacio al aire libre que recibirá a los seguidores de la artista para esta parada de su gira.

Al tratarse de un evento de alta convocatoria, lo recomendable es llegar con suficiente anticipación. De esta manera tendrás tiempo para ubicar tu acceso, pasar los controles de seguridad y entrar con calma antes de que comience el espectáculo.

Horarios que debes tener en cuenta

Para que no llegues corriendo, estos son los horarios anunciados:

  • Fecha: martes 15 de septiembre de 2026.
  • Lugar: Plaza Amador.
  • Apertura de puertas: 7:00 p.m.
  • Inicio anunciado del concierto: 9:00 p.m.

Si tienes entrada, una buena idea es no esperar hasta última hora para llegar, especialmente considerando los controles de acceso y el movimiento vehicular que puede generarse en Amador.

¿Qué puedes llevar?

Hasta el momento, no encontramos una publicación oficial de la producción con el listado específico de objetos permitidos y prohibidos para FUTTTURA en Panamá. Por eso, antes de dirigirte al concierto, revisa las redes oficiales del evento y cualquier comunicación enviada junto con tu boleto.

Como recomendación general para conciertos, lo más práctico es llevar solo lo necesario: celular, documento de identificación, boleto y una cartera o bolso pequeño, siempre sujeto a las medidas que establezca la producción.

También es recomendable evitar acudir con objetos innecesarios que puedan retrasar el proceso de revisión en los accesos.

Recomendaciones para disfrutar el show

  • Llega temprano. Con las puertas previstas para las 7:00 p.m., tendrás tiempo para entrar y ubicarte antes del inicio del espectáculo.
  • Ten tu boleto listo. Procura tenerlo descargado en tu celular y con suficiente batería para evitar inconvenientes al momento del acceso.
  • Lleva lo esencial. Mientras menos objetos tengas que revisar en la entrada, más sencillo será el proceso de ingreso.
  • Planifica tu regreso. Al finalizar el concierto habrá una alta concentración de personas saliendo de Plaza Amador, por lo que es buena idea organizar desde antes cómo regresarás a casa.
  • Revisa las indicaciones de la producción. Las reglas de acceso pueden actualizarse antes del evento, especialmente en cuanto a bolsos, cámaras, alimentos, bebidas y otros artículos.

Una noche especial para los fanáticos de TINI

La presentación en Panamá forma parte de la etapa latinoamericana de FUTTTURA, una gira con la que TINI recorre diferentes momentos de su trayectoria musical.

Para sus seguidores panameños, además, será una fecha especial: esta será la primera vez que TINI se presente en Panamá.

La cita queda marcada para el martes 15 de septiembre en Plaza Amador. Las puertas abrirán a las 7:00 p.m. y el espectáculo está anunciado para las 9:00 p.m.

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