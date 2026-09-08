El talento nacional se toma Boquete con el Jazz Experience

El talento nacional llegará a las tierras altas chiricanas con una jornada dedicada al jazz y la música en vivo. Jazz Experience Boquete se realizará el próximo sábado 19 de septiembre en los predios del Palacio Municipal de Boquete, con una programación que reunirá a artistas y agrupaciones de distintas generaciones.

La actividad es impulsada por el Ministerio de Cultura y busca llevar propuestas musicales a nuevos públicos, además de crear un punto de encuentro entre músicos, residentes y visitantes de este distrito, reconocido también por su atractivo turístico.

La música comenzará a sonar desde temprano. A las 4:30 p.m. se dará inicio al pre-show con Tiburón Amarillo, agrupación conformada por músicos chiricanos que obtuvo el primer lugar en el concurso Cultura Rock, organizado con el respaldo del Ministerio de Cultura.

A partir de las 5:30 p.m., arrancará la programación principal, que contará con una variedad de propuestas y estilos.

Entre los participantes estará Outside Jazz Band, integrada por músicos de Chiriquí, mientras que Latin Coffeerized llevará a escena a profesores y artistas vinculados a la Fundación Danilo Pérez, la Orquesta La Kshamba, la Orquesta de Roberto Delgado y la Orquesta Sinfónica Nacional.

El cartel también incluye a Eliécer Izquierdo Project, cuyos cuatro integrantes provienen de la ciudad de Panamá; Grupo Patatús, formado por músicos de distintas nacionalidades; y la Big Band Avanzada, una agrupación compuesta por 40 jóvenes músicos de la Red de Coros y Orquestas Juveniles de Panamá, bajo la dirección del profesor Alejandro Castillo.

Una noche para celebrar el talento nacional

Más allá de ofrecer un espectáculo musical, Jazz Experience Boquete busca generar mayores espacios para la presentación de artistas panameños y facilitar que sus propuestas lleguen a distintas regiones del país.

Durante la presentación del evento, Gianni Bianchini, director nacional de las Artes del Ministerio de Cultura, destacó la importancia de desarrollar este tipo de iniciativas fuera de la capital.

Por su parte, Gregorio González, director regional del Ministerio de Cultura en Chiriquí, resaltó el trabajo que realiza la institución para acercar diferentes manifestaciones artísticas a las comunidades y crear espacios de entretenimiento y convivencia cultural.

El encuentro también cuenta con el respaldo de autoridades locales y provinciales, entre ellas la gobernadora de Chiriquí, Aixa Santamaría; el alcalde de Boquete, Eduardo Rodríguez; y la directora regional de la Autoridad de Turismo de Panamá, Sara Borrero, quienes destacaron la conexión entre la actividad cultural y el potencial turístico de la región.

La invitación está abierta al público para disfrutar el 19 de septiembre de una tarde y noche en la que el jazz, la música en vivo y el talento nacional serán los protagonistas en Boquete.