Connect with us

ENTRETENIMIENTO

El talento nacional se toma Boquete con el Jazz Experience

ENTRETENIMIENTO

Mientras anuncia su retiro, Julie Andrews suma otro Emmy por “Bridgerton”

ENTRETENIMIENTO

Luto en el folclore nacional: Falleció Yin Carrizo a los 87 años de edad

ENTRETENIMIENTO

Tom Holland entre los actores más taquillero del cine

ENTRETENIMIENTO

¡El fin de semana más esperado! Comic Con Panamá 2026 abre sus puertas con seis artistas internacionales

ENTRETENIMIENTO

El talento nacional se toma Boquete con el Jazz Experience

Published

12 horas atrás

on

El talento nacional llegará a las tierras altas chiricanas con una jornada dedicada al jazz y la música en vivo. Jazz Experience Boquete se realizará el próximo sábado 19 de septiembre en los predios del Palacio Municipal de Boquete, con una programación que reunirá a artistas y agrupaciones de distintas generaciones.

La actividad es impulsada por el Ministerio de Cultura y busca llevar propuestas musicales a nuevos públicos, además de crear un punto de encuentro entre músicos, residentes y visitantes de este distrito, reconocido también por su atractivo turístico.

La música comenzará a sonar desde temprano. A las 4:30 p.m. se dará inicio al pre-show con Tiburón Amarillo, agrupación conformada por músicos chiricanos que obtuvo el primer lugar en el concurso Cultura Rock, organizado con el respaldo del Ministerio de Cultura.

A partir de las 5:30 p.m., arrancará la programación principal, que contará con una variedad de propuestas y estilos.

Entre los participantes estará Outside Jazz Band, integrada por músicos de Chiriquí, mientras que Latin Coffeerized llevará a escena a profesores y artistas vinculados a la Fundación Danilo Pérez, la Orquesta La Kshamba, la Orquesta de Roberto Delgado y la Orquesta Sinfónica Nacional.

El cartel también incluye a Eliécer Izquierdo Project, cuyos cuatro integrantes provienen de la ciudad de Panamá; Grupo Patatús, formado por músicos de distintas nacionalidades; y la Big Band Avanzada, una agrupación compuesta por 40 jóvenes músicos de la Red de Coros y Orquestas Juveniles de Panamá, bajo la dirección del profesor Alejandro Castillo.

Una noche para celebrar el talento nacional

Más allá de ofrecer un espectáculo musical, Jazz Experience Boquete busca generar mayores espacios para la presentación de artistas panameños y facilitar que sus propuestas lleguen a distintas regiones del país.

Durante la presentación del evento, Gianni Bianchini, director nacional de las Artes del Ministerio de Cultura, destacó la importancia de desarrollar este tipo de iniciativas fuera de la capital.

Por su parte, Gregorio González, director regional del Ministerio de Cultura en Chiriquí, resaltó el trabajo que realiza la institución para acercar diferentes manifestaciones artísticas a las comunidades y crear espacios de entretenimiento y convivencia cultural.

El encuentro también cuenta con el respaldo de autoridades locales y provinciales, entre ellas la gobernadora de Chiriquí, Aixa Santamaría; el alcalde de Boquete, Eduardo Rodríguez; y la directora regional de la Autoridad de Turismo de Panamá, Sara Borrero, quienes destacaron la conexión entre la actividad cultural y el potencial turístico de la región.

La invitación está abierta al público para disfrutar el 19 de septiembre de una tarde y noche en la que el jazz, la música en vivo y el talento nacional serán los protagonistas en Boquete.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Entradas recientes

Lo Último

ENTRETENIMIENTO12 horas atrás

El talento nacional se toma Boquete con el Jazz Experience

El talento nacional llegará a las tierras altas chiricanas con una jornada dedicada al jazz y la música en vivo....
NOTICIAS NACIONALES13 horas atrás

Rector de la UNACHI solicita más de 100 millones en presupuesto

El nuevo rector de la UNACHI compareció ante la Asamblea Nacional para solicitar un incremento presupuestario de 118 millones de...
NOTICIAS NACIONALES14 horas atrás

Inicia proceso de capacitaciones para la implementación del sistema Pades

Como parte del proceso de modernización institucional denominado «Digitalizando la Gestión Social y los Expedientes de los Programas del Ministerio...
NOTICIAS NACIONALES14 horas atrás

Intento de robo a un camión de valores en Marbella

Cuatro delincuentes intentaron asaltar un camión de valores en un banco ubicado en el sector de Marbella, en el área...
ENTRETENIMIENTO14 horas atrás

Mientras anuncia su retiro, Julie Andrews suma otro Emmy por “Bridgerton”

A los 90 años, Julie Andrews ha decidido dar un paso al costado en una parte de su carrera que...
NOTICIAS INTERNACIONALES15 horas atrás

Canadá responde a EE.UU. imponiendo aranceles por valor de unos $20.000 millones

Canadá respondió a las medidas del presidente estadounidense Donald Trump imponiendo aranceles a productos de Estados Unidos por un valor...
TECNOLOGÍA15 horas atrás

Google revoluciona la planificación de viajes: lanza reservas directas y rastreo de vuelos mediante IA

Google ha anunciado de manera oficial el lanzamiento de tres nuevas herramientas dentro de su Modo IA en el Buscador...
POLÍTICA NACIONAL17 horas atrás

Presidente Mulino pone en marcha nueva Ley de Pasantías

Con el respaldo de un importante grupo de reconocidas empresas que operan en el país, el presidente de la República,...
AJÍ17 horas atrás

Taquitos de lengua de vaca

¿Te gustó esta receta? Compártela y prueba otras preparaciones deliciosas en nuestra Sección de Recetas.
DEPORTES INTERNACIONALES18 horas atrás

Messi, Mbappé y Bellingham nominados al Balón de Oro 2026

Este martes se publicó manera oficial la lista de nominados para el prestigioso galardón del Balón de Oro 2026 (Ballon...
PUBLICIDAD
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!