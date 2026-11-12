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Presidente Mulino recibe invitación para un audiencia con el rey Carlos III

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4 horas atrás

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El embajador del Reino Unido en Panamá, Greg Houston, entregó formalmente hoy al presidente de la República, José Raúl Mulino, una invitación oficial enviada por el rey Carlos III. La audiencia tiene como propósito estrechar la relación bilateral mediante el impulso de la cooperación en comercio, economía, inversión, seguridad, educación y cultura.

El encuentro entre el rey Carlos III y el presidente Mulino, acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, está previsto para el 3 de diciembre próximo. En la agenda se han establecido otras reuniones oficiales y con los presidentes ejecutivos de grandes empresas del Reino Unido, entre ellas British Airways, con el fin de explorar nuevas oportunidades con Panamá.

Será la primera vez que un mandatario panameño sea recibido por el monarca británico en el Reino Unido, lo que abrirá una nueva etapa en las buenas relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Durante el encuentro entre el embajador Houston y el presidente Mulino, se recordó que en 1953 Panamá recibió la visita de la reina Isabel II, marcando otro hito en la historia compartida de ambos países.

“No hemos tenido mejor relación en el tiempo con el Reino Unido como ahora. Aprecio mucho el interés por nuestra agenda y nuestros proyectos en Panamá. Este encuentro marcará un antes y un después en las relaciones entre el Reino Unido y Panamá”, manifestó el presidente Mulino al embajador Houston.

La agenda de la audiencia con el rey Carlos III abarca los proyectos que impulsa Panamá, incluidos los del Canal, así como el interés de empresas británicas en aprovechar las ventajas logísticas y de conectividad aérea que ofrece el país.

Asimismo, se destacó el fuerte interés del Reino Unido en apoyar los proyectos de construcción de nuevas escuelas en Panamá, un tema que cobra mayor relevancia por los daños sufridos en los planteles a causa del reciente sismo en las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé.

De igual forma, la agenda se enfocará en el cambio climático y el medio ambiente —una prioridad para el rey Carlos III—, reconociendo el rol que ha tenido Panamá en la protección y conservación de los océanos.

El presidente Mulino indicó que en su encuentro con el monarca británico lo acompañará una delegación de empresarios panameños, con el objetivo de que puedan establecer las conexiones con sus pares en ese país y explorar nuevas oportunidades de inversión y negocios en Panamá.

Durante el encuentro de hoy con el embajador Houston, acompañaron al presidente Mulino el canciller, Javier Martínez-Acha; y la secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad del Ministerio de la Presidencia, Kristelle Getzler.

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