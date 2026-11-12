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Daddy Yankee recibe el homenaje de Persona del Año 2026 de los Latin Grammy

Published

4 horas atrás

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La carrera de Daddy Yankee vivió una de sus noches más memorables este miércoles 11 de noviembre, cuando la Academia Latina de la Grabación honró su trayectoria al nombrarlo Persona del Año 2026. El tributo reunió a artistas que han estado con él en el escenario, colaborado o inspirado en su trabajo como músico puertorriqueño.

Uno de los instantes más conmovedores ocurrió cuando el llamado Big Boss subió al podio para aceptar el reconocimiento y dirigirse a los presentes. Visiblemente emocionado, admitió que le resultaba difícil expresar lo que sentía en ese momento.

En su discurso, Yankee centró su agradecimiento en su fe, reconociendo que su camino no hubiera sido posible sin la ayuda de Dios. También dedicó algunas palabras a los artistas que participaron en el homenaje interpretando sus canciones, resaltando el cariño y la alegría que sintió al escuchar su música en otras voces.

El cantante tomó el tiempo para reflexionar sobre la profundidad de su repertorio y de qué manera esas canciones no solo le pertenecen a él, sino que ahora son parte de la historia y los recuerdos de sus seguidores.

Una celebración que concluyó con sus grandes éxitos

La música no podía faltar en una velada dedicada a su legado. Daddy Yankee fue el encargado de finalizar la ceremonia con una actuación de tres canciones que marcaron diferentes momentos de su trayectoria: «Botz», «Sonríele» y «Lo que pasó, pasó».

Además de rememorar su carrera musical, el artista habló sinceramente sobre su fe y la relevancia de cuidar la salud mental, compartiendo sus reflexiones personales con el público presente.

¿Por qué se eligió a Daddy Yankee como Persona del Año?

La Academia Latina de la Grabación anunció en abril de 2026 que Daddy Yankee recibiría este reconocimiento por una carrera casi de 30 años, en la que ha destacado por su creatividad, perseverancia y habilidad para abrir nuevas puertas en la música latina.

Su impacto ha sido fundamental para el crecimiento y expansión del reguetón, un género que ayudó a llevar desde Puerto Rico a escenarios internacionales.

La ceremonia se convirtió en una ocasión para celebrar no solo sus logros, sino también la influencia que ha tenido en otros artistas y en varias generaciones de fanáticos.

A continuación, se presentan fotos de algunos de los artistas que acompañaron al cantante en la alfombra roja de esa noche inolvidable:

Daddy Yankee y su madre, Rosa Rodríguez.

Photo 2026 Splash News/The Grosby Group Las Vegas, November 11, 2026 Celebridades, músicos e invitados de la industria del entretenimiento llegan a la gala Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la Grabación, que homenajea a Daddy Yankee en Las Vegas.

Trueno

Photo 2026 Splash News/The Grosby Group Las Vegas, November 11, 2026 Celebridades, músicos e invitados de la industria del entretenimiento llegan a la gala Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la Grabación, que homenajea a Daddy Yankee en Las Vegas.

Elena Rose

Photo 2026 Splash News/The Grosby Group Las Vegas, November 11, 2026 Celebridades, músicos e invitados de la industria del entretenimiento llegan a la gala Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la Grabación, que homenajea a Daddy Yankee en Las Vegas.

Feid

Photo 2026 Splash News/The Grosby Group Las Vegas, November 11, 2026 Celebridades, músicos e invitados de la industria del entretenimiento llegan a la gala Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la Grabación, que homenajea a Daddy Yankee en Las Vegas.

Farruko

Photo 2026 Splash News/The Grosby Group Las Vegas, November 11, 2026 Celebridades, músicos e invitados de la industria del entretenimiento llegan a la gala Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la Grabación, que homenajea a Daddy Yankee en Las Vegas.

Ryan Castro

Photo 2026 Splash News/The Grosby Group Las Vegas, November 11, 2026 Celebridades, músicos e invitados de la industria del entretenimiento llegan a la gala Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la Grabación, que homenajea a Daddy Yankee en Las Vegas.

Nathy Peluso

Photo 2026 Splash News/The Grosby Group Las Vegas, November 11, 2026 Celebridades, músicos e invitados de la industria del entretenimiento llegan a la gala Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la Grabación, que homenajea a Daddy Yankee en Las Vegas.

Justin Quiles

Photo 2026 Splash News/The Grosby Group Las Vegas, November 11, 2026 Celebridades, músicos e invitados de la industria del entretenimiento llegan a la gala Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la Grabación, que homenajea a Daddy Yankee en Las Vegas.

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