Renuncia el CEO de Nvidia Jensen Huang tras escándalo

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, renunció este jueves después de que una relación sentimental con una empresaria suscitara preocupaciones en torno a la seguridad nacional en Estados Unidos.

En su lugar, la empresa nombró a Colette Kress como directora ejecutiva interina; ella ocupa actualmente los cargos de vicepresidenta ejecutiva y directora financiera.

La junta directiva de Nvidia se reunió para analizar el futuro de Huang tras revelarse que mantenía una relación con una exejecutiva de Megaspeed, de quien se sospecha que podría ser una agente del gobierno chino.

El diario The New York Times informó que Huang también mantuvo una relación con una ejecutiva de Nvidia que estaba bajo su supervisión directa.

Las acciones de Nvidia, una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, cayeron un 14 % en la apertura de la jornada bursátil.