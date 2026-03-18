Publican los nuevos precios del combustible a partir del viernes

La Secretaría de Energía informa a la ciudadanía que, como resultado del comportamiento del mercado internacional de hidrocarburos y de las tensiones geopolíticas recientes, entrarán en vigencia nuevos precios de los combustibles líquidos en el país.

Comprendemos que este incremento impacta directamente a las familias panameñas, al transporte y a la dinámica diaria de la economía. Panamá importa el 100% de los combustibles que consume, por lo que estos ajustes responden a referencias internacionales sobre las cuales el país no tiene control.

Desde la Secretaría de Energía mantenemos un monitoreo permanente del mercado y velamos por el abastecimiento continuo a nivel nacional, para asegurar que no falte producto en el país.