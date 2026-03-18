Fallece trabajadora del Aseo que fue atropellada recientemente

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) informó el fallecimiento de la señora Eusebia de Suárez, quien fue atropellada recientemente por en Diablo Verde.

«Nos unimos al dolor de sus familiares, compañeros y seres queridos ante esta irreparable pérdida. Eusebia, con más de 25 años de servicio, deja un legado de entrega y vocación que siempre será recordado por toda la familia AAUD», manifestó la institución.