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Inicia debate para el cierre total de las operaciones del Banco Hipotecario Nacional
Inician los debates legislativos para ejecutar el cierre progresivo del Banco Hipotecario Nacional, una medida que busca cumplir con la promesa gubernamental de reducir el aparato estatal y eliminar duplicidades administrativas.
El proyecto propone transferir la gestión de los préstamos a la Caja de Ahorros, mientras que las funciones de subsidios y políticas habitacionales serán absorbidas por nuevas direcciones bajo el control del Ministerio de Vivienda.