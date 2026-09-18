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Guna Yala impulsa hábitos saludables para prevenir enfermedades cardiovasculares

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6 horas atrás

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En el marco del Mes del Corazón, la Región de Salud de Kuna Yala desarrolló una jornada educativa dirigida a estudiantes del Colegio Modelo Sahila Olonibiquiña, ubicado en Cartí, con el objetivo de promover el cuidado de la salud cardiovascular desde edades tempranas.

La actividad fue organizada con la participación de la nutricionista y el promotor de salud del Centro de Salud de Cartí, quienes compartieron información relacionada con la alimentación saludable y la importancia de adoptar hábitos que contribuyan a reducir los factores de riesgo asociados a las enfermedades cardiovasculares.

Orientación sobre alimentación y prevención

Durante la jornada, los estudiantes recibieron recomendaciones prácticas sobre la selección de alimentos y estilos de vida saludables. También se abordaron distintos factores que pueden afectar la salud del corazón y la importancia de prevenirlos desde las primeras etapas de la vida.

La iniciativa busca que los jóvenes incorporen conocimientos que puedan aplicar en su vida cotidiana, especialmente en aspectos relacionados con la alimentación y otros hábitos que contribuyen al bienestar cardiovascular.

Promoción de hábitos desde las escuelas

El Ministerio de Salud destacó que este tipo de actividades forman parte de las acciones de promoción y prevención desarrolladas durante el Mes del Corazón.

A través de estas jornadas educativas, las autoridades sanitarias buscan fortalecer los conocimientos de la población estudiantil y fomentar prácticas que contribuyan al cuidado y protección de la salud cardiovascular.

La actividad se realizó el 17 de septiembre de 2026 en el Colegio Modelo Sahila Olonibiquiña, en Cartí.

 

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