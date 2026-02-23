Retiene vehículo con 3 monos tití transportados de manera ilegal en Chiriquí

La Dirección Regional del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) en Chiriquí informa que fueron entregados a la institución tres ejemplares juveniles de mono tití (Saimiri oerstedii) por parte de la Fiscalía Adjunta Agencia Subregional de Bugaba, la cual solicitó la designación de un sitio adecuado para su albergue temporal.

«Los primates presentaban un estado de salud crítico debido al encierro y a la falta de agua y alimento durante su transporte ilegal. Los mismos fueron llevados a un sitio seguro para la evaluación veterinaria, pero lamentablemente, pasado un poco más de una hora de atención, se produjo la muerte de los dos machos», confirmó la Sección de Áreas Protegidas y Biodiversidad.

Los tres primates fueron trasladados a un sitio de apoyo y atención veterinaria voluntaria, donde una profesional idónea confirmó el grave deterioro físico de los ejemplares. Dos fallecieron poco después a consecuencia de la desnutrición, deshidratación y el estrés causado por el manejo inadecuado durante el traslado ilegal. El tercer mono tití, hembra, permanece bajo observación, en estado delicado.