Connect with us

POLÍTICA NACIONAL

Roxana Méndez renunció como Directora de Descentralización

NOTICIAS NACIONALES POLÍTICA NACIONAL

Presidente Mulino entrega orden del proceder para el proyecto de teleférico

POLÍTICA NACIONAL

Más de 465 toneladas de ayuda humanitaria ha sido llevada hasta los hogares afectados por el sismo

NOTICIAS NACIONALES POLÍTICA NACIONAL

Gobierno creará dos fideicomisos para manejar las donaciones tras el sismo

POLÍTICA NACIONAL

Aprueban modificaciones que moderniza la Ley de Contrataciones Públicas

POLÍTICA NACIONAL

Roxana Méndez renunció como Directora de Descentralización

Published

1 hora atrás

on

Roxana Méndez ha presentado su dimisión al cargo de directora general de la Autoridad Nacional de Descentralización, el cual ejercía desde mediados de 2024 tras ser designada por el presidente José Raúl Mulino y ratificada por el órgano legislativo.

Aunque los motivos específicos de su salida no han sido revelados, la institución confirmó oficialmente la noticia mediante un comunicado oficial, precisando que ella continuará desempeñando sus funciones actuales de manera provisional hasta que se nombre a su sucesor.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Publicidad

Entradas recientes

Lo Último

TECNOLOGÍA1 hora atrás

¿Un carro que vuela? Tesla muestra las capacidades de su nuevo Roadster

Tesla pretende llevar los autos deportivos eléctricos a un nuevo nivel con un producto que no solo asegura gran velocidad,...
POLÍTICA NACIONAL1 hora atrás

Roxana Méndez renunció como Directora de Descentralización

Roxana Méndez ha presentado su dimisión al cargo de directora general de la Autoridad Nacional de Descentralización, el cual ejercía...
ENTRETENIMIENTO2 horas atrás

Gourmet Fest Panamá celebra su primera edición y reconoce al talento gastronómico del país

Celebrado del 30 de julio al 30 de agosto de 2026, el festival estimó un aporte de US$208.423 al sector...
Sin categoría2 horas atrás

ATLAPA implementará medidas preventivas en el Teatro Anayansi

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) informa que, como parte de las inspecciones realizadas tras el reciente sismo, el...
NOTICIAS NACIONALES2 horas atrás

China entrega ayuda a los bomberos panameños que atienden la emergencia tras el terremoto

La Embajada de la República Popular China entregó este jueves 15 de octubre una importante donación al Cuerpo de Bomberos...
NOTICIAS NACIONALES21 horas atrás

Diputados reaccionan a la entrega de fondos para representantes y alcaldes

Reacciones de los diputados de la Asamblea Nacional por entrega de fondos; 10 mil para representantes y 20 mil para...
NOTICIAS NACIONALES21 horas atrás

Ministro Andrade aclara que comunidades afectadas ya está comunicadas

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, explicó cómo ha sido la respuesta de emergencia ante los daños viales...
NOTICIAS NACIONALES21 horas atrás

MERCA Panamá refuerza medidas sanitarias tras casos de malaria

A través de un comunicado oficial, Merca Panamá detalló las acciones preventivas ante la alerta de malaria emitida por el...
NOTICIAS NACIONALES22 horas atrás

Presidente Mulino entrega orden del proceder para el proyecto de teleférico

El presidente de la República, José Raúl Mulino, junto a directivos del Metro de Panamá entregó la orden de proceder...
ENTRETENIMIENTO23 horas atrás

Los Jackson 5 contarán su historia en un nuevo documental

Los Jackson 5 se reunirán otra vez frente a las cámaras para rememorar cómo una familia de Gary, Indiana, logró...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!