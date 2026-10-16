Roxana Méndez renunció como Directora de Descentralización

Roxana Méndez ha presentado su dimisión al cargo de directora general de la Autoridad Nacional de Descentralización, el cual ejercía desde mediados de 2024 tras ser designada por el presidente José Raúl Mulino y ratificada por el órgano legislativo.

Aunque los motivos específicos de su salida no han sido revelados, la institución confirmó oficialmente la noticia mediante un comunicado oficial, precisando que ella continuará desempeñando sus funciones actuales de manera provisional hasta que se nombre a su sucesor.