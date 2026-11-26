Las autoridades sanitarias aseguran que no se han detectado nuevos positivos en los últimos días. El 70 % de los pacientes reportados ya recibió tratamiento, el 20 % continúa bajo atención médica y se mantiene la búsqueda de 13 personas que aún no han sido localizadas.

La cifra de 225 casos de malaria reportados no corresponde a nuevos contagios registrados durante esta semana. Se trata de una actualización de los casos acumulados de semanas anteriores, según aclaró el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, quien aseguró que las pruebas realizadas recientemente no han identificado nuevos positivos.

Explicó que el 70 % de las personas diagnosticadas ya recibió tratamiento, mientras que otro 20 % permanece bajo atención médica. Sin embargo, las autoridades todavía mantienen la búsqueda de 13 personas que no han podido ser localizadas para dar seguimiento a su situación.

Uno de los principales elementos destacados por el ministro es que, pese a la actualización de las estadísticas, no se han registrado nuevos diagnósticos positivos en los últimos días. Esta situación representa un avance en las acciones de contención y aleja, por el momento, el escenario de una epidemia que inicialmente generó preocupación.

La vigilancia se mantiene, luego de que se identificaran 15 trabajadores informales contagiados donde existe preocupación por la permanencia de personas que desarrollan actividades laborales y pernoctan en los alrededores de MERCA Panamá.

Ante este escenario, el Minsa instaló un laboratorio y una estructura de atención médica para evaluar a los trabajadores, realizar pruebas y mantener el monitoreo epidemiológico.

Como parte de la estrategia sanitaria, las autoridades continúan con las jornadas de fumigación, limpieza y control de las áreas identificadas, además del seguimiento a las personas diagnosticadas para evitar nuevos focos de transmisión.

Boyd Galindo afirmó que las medidas preventivas continuarán y sostuvo que, en este momento, las autoridades consideran que la situación está controlada.

En cuanto al Camino de Cruces, el ministro indicó que todavía no hay una fecha exacta para su reapertura, aunque adelantó que podría concretarse próximamente. Mientras tanto, se mantiene la evaluación de las personas que permanecen en el área para descartar posibles contagios.