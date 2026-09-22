Selección nacional sufre 3 bajas importantes previo a su gira asiática

La Federación Panameña de Fútbol informa que los jugadores Andrés Andrade, José Córdoba y Josué Vergara fueron dados de baja para los siguientes partidos amistosos de Selección Mayor de Panamá por la gira asiática.

Córdoba, jugador del Norwich City, presentó problemas en su tobillo izquierdo según informó su club, luego de disputar los 90 minutos en su último partido de la segunda división de Inglaterra, el pasado domingo 20 de septiembre en la derrota por 4-3 frente al Bolton.

La Federación solicitó al club las pruebas médicas para confirmar dicha lesión luego del partido, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

Vergara, jugador del KAA Gent, presentó una molestia muscular según informó su club, luego de disputar todo el partido el pasado sábado 19 de septiembre en la victoria por 2-1 frente al Standard de Lieja en la primera división de Bélgica.

La Federación se mantiene a la espera de las pruebas médicas solicitadas al club que puedan confirman dicha lesión.

La Federación se mantiene a la espera de las pruebas médicas solicitadas al club que puedan confirman dicha lesión. Andrade, jugador del LASK Linz, sufrió una lesión de isquiotibiales durante su último encuentro en la Bundesliga de Austria, disputado el pasado domingo 20 de septiembre ante el Hartberg, partido que terminó con empate 3-3.

Una vez concluido el partido, el club envio a la Federación las pruebas médicas de la resonancia magnética realizadas al jugador, confirmando la lesión como dicta el protocolo de convocatoria para partidos de fecha FIFA.

Asimismo, Fepafut informó que la Selección Nacional no realizará nuevos llamados y se mantendrá con el grupo actual de 24 jugadores para la gira.