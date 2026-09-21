Guerra Mundial Z prepara su regreso con Brad Pitt

Después de más de diez años de expectativas, “Guerra Mundial Z” finalmente tendrá una nueva oportunidad en la gran pantalla. Brad Pitt regresará para liderar la franquicia en una nueva película que ya está en desarrollo con Paramount Pictures.

La información fue publicada el 18 de septiembre de 2026 por Deadline, una fuente que anunció que ya se han cerrado los acuerdos para seguir adelante con este proyecto.

En esta ocasión, el director alemán Edward Berger será el encargado de dirigir la película y también se unirá como productor ejecutivo.

Pitt habría sido un factor importante para que la historia regresara

La relación entre Pitt y Berger fue fundamental para que el proyecto se reactivara. Trabajaron juntos en “The Riders”, y durante ese rodaje, Pitt le sugirió a Berger la idea de seguir con la narración de Guerra Mundial Z.

Según la información revelada, ambos decidieron que retomarían el proyecto una vez que finalizara el rodaje de The Riders.

Actualmente, no se saben detalles sobre la historia de esta nueva entrega ni se ha informado sobre la dirección que tomará la trama.

Una secuela que ha tardado años en hacerse

La idea de una segunda película apareció poco después del lanzamiento de la primera, pero el proyecto enfrentó diferentes ciclos de desarrollo y varios intentos que no se concretaron.

Ahora, con los acuerdos realizados y Berger al mando, la continuación avanza después de más de 13 años desde el estreno de la película original.

¿De qué se trataba “Guerra Mundial Z”?

La película original se estrenó en 2013, bajo la dirección de Marc Forster, y se basó en la novela World War Z: An Oral History of the Zombie War, escrita por Max Brooks en 2006.

En la historia, Brad Pitt interpreta a Gerry Lane, un exmiembro de las Naciones Unidas que emprende una carrera contrarreloj viajando por el mundo en busca de una manera de poner fin a una pandemia que ha convertido a la gente en zombis.

Ahora, más de diez años después, Pitt regresará a ese mundo, aunque aún queda por ver qué nueva amenaza afrontará su personaje.