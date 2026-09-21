Connect with us

ENTRETENIMIENTO

Guerra Mundial Z prepara su regreso con Brad Pitt

Recomendaciones culturales

Músicos nacionales unen jazz, rock y ritmos latinos en Boquete

Rutas Culturales

El Tumbao Fest llenó de salsa y talento local la Plaza Catedral

Recomendaciones culturales

Resuenan las tamboreras panameñas en La Chorrera: Histórico encuentro de bandas reúne a la juventud

ENTRETENIMIENTO

Disputa interna en Miss Universo deja en suspenso la participación de seis países asiáticos

ENTRETENIMIENTO

Guerra Mundial Z prepara su regreso con Brad Pitt

Published

1 hora atrás

on

Después de más de diez años de expectativas, “Guerra Mundial Z” finalmente tendrá una nueva oportunidad en la gran pantalla. Brad Pitt regresará para liderar la franquicia en una nueva película que ya está en desarrollo con Paramount Pictures.

La información fue publicada el 18 de septiembre de 2026 por Deadline, una fuente que anunció que ya se han cerrado los acuerdos para seguir adelante con este proyecto.

En esta ocasión, el director alemán Edward Berger será el encargado de dirigir la película y también se unirá como productor ejecutivo.

Pitt habría sido un factor importante para que la historia regresara

La relación entre Pitt y Berger fue fundamental para que el proyecto se reactivara. Trabajaron juntos en “The Riders”, y durante ese rodaje, Pitt le sugirió a Berger la idea de seguir con la narración de Guerra Mundial Z.

Según la información revelada, ambos decidieron que retomarían el proyecto una vez que finalizara el rodaje de The Riders.

Actualmente, no se saben detalles sobre la historia de esta nueva entrega ni se ha informado sobre la dirección que tomará la trama.

Una secuela que ha tardado años en hacerse

La idea de una segunda película apareció poco después del lanzamiento de la primera, pero el proyecto enfrentó diferentes ciclos de desarrollo y varios intentos que no se concretaron.

Ahora, con los acuerdos realizados y Berger al mando, la continuación avanza después de más de 13 años desde el estreno de la película original.

¿De qué se trataba “Guerra Mundial Z”?

La película original se estrenó en 2013, bajo la dirección de Marc Forster, y se basó en la novela World War Z: An Oral History of the Zombie War, escrita por Max Brooks en 2006.

En la historia, Brad Pitt interpreta a Gerry Lane, un exmiembro de las Naciones Unidas que emprende una carrera contrarreloj viajando por el mundo en busca de una manera de poner fin a una pandemia que ha convertido a la gente en zombis.

Ahora, más de diez años después, Pitt regresará a ese mundo, aunque aún queda por ver qué nueva amenaza afrontará su personaje.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Entradas recientes

Lo Último

ENTRETENIMIENTO1 hora atrás

Guerra Mundial Z prepara su regreso con Brad Pitt

Después de más de diez años de expectativas, “Guerra Mundial Z” finalmente tendrá una nueva oportunidad en la gran pantalla....
SALUD Y VIDA2 horas atrás

Preocupación por la creciente resistencia a los antimicrobianos

Los antimicrobianos –entre los que se incluyen los antibióticos, los antivíricos, los antifúngicos y los antiparasitarios– son medicamentos que se...
NOTICIAS NACIONALES2 horas atrás

Mulino destaca crecimiento de Panamá en su reunión con la CEO del Grupo Citi

La recuperación económica de Panamá, la consolidación de su plataforma logística, el plan de inversión del Canal, la apertura de...
NOTICIAS INTERNACIONALES3 horas atrás

Ataque ruso golpea el sur de Ucrania tras una ofensiva de más de 1.000 drones

Drones rusos atacaron la ciudad ucraniana de Zaporiyia, en el sur del país, un día después de que las fuerzas...
NOTICIAS NACIONALES3 horas atrás

Transportistas del sector turístico preocupados por el alza del combustible

El sector del transporte de turismo atraviesa una crisis de rentabilidad debido al alza constante de los precios del combustible...
NOTICIAS NACIONALES4 horas atrás

Jované: «la vivienda cooperativa debe convertirse en una herramienta concreta»

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime A. Jované C., destacó la necesidad de ampliar las alternativas para...
NOTICIAS NACIONALES4 horas atrás

AMP monitorea incidente de un buque de su flota en aguas de Singapur

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informa sobre el incidente de la nave granelera de nuestra flota M/N FIRST MARGAUX...
AJÍ5 horas atrás

Costillón de res con salsa cremosa y papas al horno con salsa de mantequilla

¿Te gustó esta receta? Compártela y prueba otras preparaciones deliciosas en nuestra Sección de Recetas.
Recomendaciones culturales22 horas atrás

Músicos nacionales unen jazz, rock y ritmos latinos en Boquete

Entre lluvia, música y aplausos transcurrió la jornada del Jazz Experience Boquete 2026, que reunió este sábado 19 de septiembre...
Rutas Culturales2 días atrás

El Tumbao Fest llenó de salsa y talento local la Plaza Catedral

La Plaza Catedral fue escenario este sábado de la primera edición del Tumbao Fest, organizado por el Ministerio de Cultura,...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!