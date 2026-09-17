Lista de convocados de Christiansen para la gira asiática de la Selección

Thomas Christiansen, DT de Panamá Mayor, definió la lista de jugadores que estarán viendo acción en la gira de partidos en el continente asiático como parte de los encuentros por la fecha FIFA combinada de los meses de septiembre y octubre.

Christiansen eligió a un total de 27 jugadores para disputar una serie de tres partidos internacionales en India y Japón.

Panamá estará enfrentándose a su similar de India, el próximo viernes 25 de septiembre en la ciudad de Bangalore, en su primer amistoso, y luego estará viajando a Japón para disputar dos partidos más, el primero, el 1 de octubre ante Nueva Zelanda, en Yokohama, y el segundo, el 5 de octubre, frente al ganador entre Japón y Ecuador, en el Estadio Nacional, en Tokio.

El listado de convocados cuenta con un total de 14 jugadores que estuvieron en la pasada Copa del Mundo 2026.

La lista también incluye seis jugadores que buscan hacer su debut en la Selección Mayor que son: Marcos De León, Jair Modelo, Joseph Jones, Josué Vergara, Daivis Murillo y Mijahir Jiménez.

Por otra parte, de los 27 jugadores elegidos, dos de ellos militan en la Liga Panameña de Fútbol.

Ellos son el guardameta Marcos De León, del Sporting San Miguelito, y el volante Daivis Murillo, del CD Plaza Amador.

Los jugadores convocados del plano local, junto al cuerpo técnico y staff, estarán viajando este sábado 19 de septiembre en horas de la noche rumbo a Ámsterdam, donde estarán haciendo escala antes de volar rumbo a la India.

En cuanto a los jugadores que militan en el extranjero, una vez concluyan este fin de semana con sus respectivos partidos de liga, estarán viajando cada uno desde sus países para unirse al hotel de concentración en la ciudad de Bangalore.

Lista completa: