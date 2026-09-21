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Tribunal Electoral reconoce a PANA como partido político en formación

Published

12 horas atrás

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El Tribunal Electoral ha otorgado reconocimiento oficial al Partido Auténtico Nacional (PANA) como un colectivo político en formación, permitiéndoles iniciar el proceso de recolección de 45,000 firmas para formalizar su estatus legal.

Liderado por ciudadanos que se autodefinen como trabajadores cansados de la política tradicional, este grupo busca diferenciarse de los partidos establecidos al proponer soluciones frescas a problemas de desigualdad económica, desempleo e inseguridad.

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