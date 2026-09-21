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Jované: «la vivienda cooperativa debe convertirse en una herramienta concreta»

Published

4 horas atrás

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El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime A. Jované C., destacó la necesidad de ampliar las alternativas para facilitar el acceso a una vivienda, durante su participación en la Conferencia Anual de la Cooperative Housing International (CHI), que reúne en Panamá a representantes del movimiento cooperativo internacional.

El encuentro, organizado en el Centro de Convenciones Panamá en Amador y donde se presentan diferentes stands, cuenta con la participación del Fondo de Ahorro Habitacional (Fondhabi), brazo ejecutor de la vivienda cooperativa del Miviot. El foro de la CHI, organización sectorial de la Alianza Cooperativa Internacional, busca propiciar el intercambio de experiencias, conocimientos y mecanismos de colaboración entre cooperativas panameñas y extranjeras.

Jované señaló que las cooperativas pueden contribuir a generar nuevas alternativas frente a las dificultades que enfrentan las familias para acceder a los mecanismos tradicionales de crédito, considerados entre los cuatro elementos esenciales para adquirir una vivienda.

Explicó que la política habitacional panameña se ha concentrado en fortalecer los instrumentos de financiamiento, entre ellos la ley de interés preferencial, el programa de Abono Inicial Pa’ Ti y la exoneración del ITBI, impuesto de transferencia para viviendas nuevas, como una medida que ayuda a reducir el costo de adquisición para los compradores.

El ministro indicó además que el Miviot continúa llevando soluciones habitacionales a comunidades históricamente postergadas, desde Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé hasta Darién y las comarcas Guna Yala y Emberá.

“Estas experiencias nos han enseñado que ningún modelo único resuelve el problema por sí solo”, afirmó Jované, quien consideró que la vivienda cooperativa todavía tiene un amplio margen de desarrollo en Panamá.

Sostuvo que el país enfrenta un déficit habitacional que requiere respuestas desde distintos sectores, incluyendo el sector público, la banca, el sector privado y de manera creciente el movimiento cooperativo.

La conferencia se desarrolla bajo el lema “Impulsando la vivienda cooperativa: conectando prácticas, comunidades y cooperación”. En una de las sesiones participaron representantes de Malasia, Reino Unido, Chile y Zimbabue, quienes compartieron experiencias sobre modelos de vivienda cooperativa y analizaron las condiciones que favorecen su crecimiento, así como los obstáculos.

“Ese aprendizaje mutuo es exactamente lo que Panamá necesita en este momento en nuestra política de vivienda… Realmente estamos conectando con todos los continentes. Haciendo un esfuerzo para compartir experiencias y atender el déficit habitacional”, expresó el ministro.

Reiteró la disposición del Miviot de continuar trabajando junto al Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop), entidad estatal encargada de promover, supervisar y dirigir el movimiento cooperativo en Panamá; el Fondhabi y el movimiento cooperativo internacional.

“Para que la vivienda cooperativa deje de ser una aspiración y se convierta en una herramienta concreta dentro del ecosistema habitacional panameño”, remarcó.

Antonio Boyd, director del Fondhabi, explicó que el intercambio internacional permitirá conocer nuevas ideas para mejorar los servicios dirigidos a las familias panameñas que buscan acceder a una vivienda mediante cooperativas.

Por su parte, Boris Allara, subdirector ejecutivo del Ipacoop, señaló que una de las prioridades de la institución ha sido revisar el funcionamiento del Fondhabi y facilitar información sobre las cooperativas más estables para apoyar la distribución de fondos.

La primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, realizó un recorrido por los estands de las cooperativas participantes. Los organizadores esperan la asistencia de más de mil 200 personas vinculadas al movimiento cooperativo y a los sectores relacionados con la vivienda.

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