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PlayStation y Lisa presentan una edición limitada del mando inalámbrico DualSense

Published

17 horas atrás

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PlayStation y la artista de la cultura pop Lisa han anunciado oficialmente una colaboración para el lanzamiento del mando inalámbrico DualSense: edición limitada Lisa. Diseñado en conjunto con la cantante, el dispositivo fusiona el mundo de los videojuegos con el estilo característico de la intérprete y estará disponible a nivel global en el mes de octubre.

Un diseño personalizado inspirado en el estilo de la artista

Tras una primera alianza el año pasado dentro de la campaña global de la consola PS5, esta nueva colaboración profundiza en la faceta creativa de la cantante. El diseño del mando incorpora elementos distintivos de Lisa, como la ilustración de su icónico flequillo y sus ojos en el panel táctil, acompañados por sus características estrellas y su firma «LL». Además, el dispositivo cuenta con una combinación de colores en tono perla cromática, elegida por ser una de las paletas favoritas de la artista.

Sobre esta alianza, Lisa expresó su entusiasmo por participar en el proceso creativo y añadir detalles pensados para sus seguidores, señalando que la colaboración con PlayStation le permitió explorar una nueva forma de expresión más allá de la música y la moda.

Fecha de lanzamiento, precio y reservas

El mando inalámbrico DualSense: edición limitada Lisa se comercializará en unidades limitadas a partir del 30 de octubre a un precio de 84,99 €. Las reservas oficiales iniciarán el 2 de octubre a las 10:00 a.m. (hora local) hasta agotar existencias, pudiendo realizarse a través de la tienda oficial de PlayStation y en comercios minoristas participantes.

El lanzamiento del mando coincide con la agenda musical de la artista, quien también presentará su nuevo EP titulado Press Play el próximo 23 de octubre.

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