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América Latina registra una intensa actividad sísmica en los últimos meses

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6 horas atrás

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América Latina ha registrado una serie de sismos de considerable magnitud durante los últimos meses, generando preocupación entre la población de una región caracterizada por su alta actividad sísmica.

La reciente actividad volvió a sentirse en Costa Rica, donde durante la madrugada del lunes 24 de agosto se registraron dos fuertes movimientos telúricos en un intervalo de apenas dos minutos. El primer sismo tuvo una magnitud de 5,3 y ocurrió a la 1:37 a.m., mientras que dos minutos después se registró otro movimiento de 4,8. Posteriormente, se contabilizaron decenas de réplicas.

Los movimientos fueron percibidos en diferentes sectores del Valle Central y provocaron algunos incidentes, entre ellos daños en una vivienda, la caída de un poste eléctrico y desprendimientos de material en la ruta 32. Hasta los primeros reportes, no se registraron personas fallecidas ni heridas por estos sismos.

Este episodio ocurre dos meses después del devastador doble terremoto registrado en Venezuela el 24 de junio. Los movimientos, de magnitudes 7,2 y 7,5, afectaron principalmente el estado de La Guaira y dejaron miles de víctimas. El balance oficial más reciente elevó la cifra de fallecidos a 6.509.

En las últimas semanas también se han registrado terremotos de magnitud superior a 7 en otros países de Sudamérica, como Colombia y Perú. Sin embargo, especialistas señalan que la ocurrencia cercana en el tiempo de estos eventos no significa necesariamente que estén directamente relacionados, ya que cada terremoto responde a condiciones geológicas y tectónicas particulares.

América Latina concentra varias zonas de elevada actividad sísmica debido a la interacción de distintas placas tectónicas, especialmente a lo largo del Cinturón de Fuego del Pacífico. Por ello, los expertos destacan la importancia de mantener medidas de prevención, fortalecer la preparación ante emergencias y promover una adecuada educación sísmica.

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