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Volcán de Fuego mantiene en alerta a Guatemala tras fuerte erupción

Published

7 horas atrás

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Las autoridades de Guatemala mantienen la alerta por la intensa actividad del volcán de Fuego, luego de que una nueva erupción obliga a evacuar de forma preventiva a cientos de personas que residen en comunidades cercanas al coloso.

De acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), las evacuaciones se realizaron ante el riesgo generado por los flujos piroclásticos, la caída de ceniza y la emisión de gases volcánicos. Las familias fueron trasladadas a albergues temporales mientras las autoridades continúan monitoreando la evolución de la actividad eruptiva.

Como medida preventiva, también fue suspendido el paso por la Ruta Nacional 14, una de las principales vías que conecta comunidades cercanas al volcán, además de la suspensión de clases en varios municipios afectados por la caída de ceniza. Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil.

El volcán de Fuego, ubicado a unos 40 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, es considerado uno de los más activos de Centroamérica y registra erupciones frecuentes. Su actividad es vigilada de forma permanente debido al riesgo que representa para las poblaciones asentadas en sus alrededores, especialmente tras la devastadora erupción de 2018, que dejó cientos de fallecidos y miles de afectados.

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